Madagascar: Portrait - Sebastian Groth, la diplomatie au rythme du jazz

Ambassadeur d'Allemagne au Kenya, aux Seychelles et au Mali, Sebastian Groth cultive depuis l'enfance une passion pour le jazz, qu'il a partagée avec les musiciens malgaches lors de la 37e édition du Madajazzcar, début du mois d'octobre.

Derrière le diplomate se cache un musicien passionné. Sebastian Groth mène une carrière diplomatique tout en cultivant son amour pour le jazz, une passion née dès son plus jeune âge. Au début de ce mois, il est venu à Madagascar à l'occasion de la 37e édition du festival international Madajazzcar, accompagné de son groupe, The Muthaiga Three, pour rencontrer des artistes locaux et partager son expérience musicale.

Une passion née dans l'enfance. Fils d'un musicien contrebassiste, Sebastian Groth grandit dans un environnement marqué par la musique. À huit ans, il commence le piano et intègre une école de musique. Il devient également organiste dans une église. Bien que la musique ne constitue pas le domaine de ses études académiques, elle conserve une place importante dans sa vie.

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C'est en se produisant régulièrement dans un club, tous les jeudis soir, qu'il développe son intérêt pour le jazz, notamment pour l'improvisation. Ces prestations lui permettent d'approfondir sa pratique musicale et de poursuivre cette passion parallèlement à ses responsabilités professionnelles.

Une rencontre musicale au Madajazzcar

Un groupe fondé au Kenya. En 2022, Sebastian Groth arrive au Kenya pour exercer ses fonctions diplomatiques. Il y fonde The Muthaiga Three, une formation composée de Danger à la basse, de Phillip Odupa à la batterie et d'Eddie Grey à la guitare. Avec ce groupe, il continue d'explorer le jazz et de partager son goût pour cette musique.

Pour lui, la musique constitue aussi un moyen de découvrir d'autres cultures et de créer des liens au-delà des fonctions officielles. Cette conception rejoint celle d'Oliver Knoerich, ambassadeur d'Allemagne à Madagascar, qui estime que « la diplomatie, c'est aussi partager la culture de son pays et apprendre celle de l'autre ».

Le jazz comme trait d'union. Amis de longue date et issus d'une même école, Sebastian Groth et Oliver Knoerich se retrouvent il y a deux ans lors d'une conférence à Nairobi. Leur conversation autour de la musique fait naître l'idée d'une participation au Madajazzcar. Initialement prévue l'année précédente, cette venue est reportée en raison de la situation qui prévalait alors à Madagascar.

Début octobre, Sebastian Groth et The Muthaiga Three ont participé à un atelier musical au Fara West, à Faravohitra, aux côtés de plusieurs musiciens malgaches, dont la chanteuse Brigitte Rakotomalala. Les échanges ont porté sur les similitudes sonores entre le Kenya et Madagascar, ainsi que sur les musiques traditionnelles. Ayant vécu au Kenya, Brigitte Rakotomalala a également relevé des ressemblances linguistiques entre les deux pays.

Le groupe s'est également produit au jardin d'Andohalo, sur le grand podium du parvis d'Analakely et lors d'un concert privé. Soutenu depuis plusieurs années par l'ambassade d'Allemagne, le Madajazzcar a offert un espace de rencontre entre les musiciens et contribué au renforcement des liens culturels entre le Kenya, l'Allemagne et Madagascar.