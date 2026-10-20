Madagascar: Basketball - COSPN vise la BAL 2027

Pour aborder le Road to Basketball Africa League (BAL) 2027 avec davantage d'ambition, le COSPN renforce son effectif avec deux joueurs étrangers : Jorge Filipe, de nationalité angolaise, et Ikenna Okeke, Américain d'origine nigériane. Ces deux joueurs viennent étoffer les rangs du club malgache avant les éliminatoires continentales prévues en Ouganda du 21 au 25 octobre.

Âgé de 24 ans et mesurant environ 2,06 m, Jorge Filipe évolue au poste de pivot. Il possède notamment une expérience au Petro de Luanda, club majeur du basketball angolais. Son gabarit constitue un atout pour renforcer la raquette du COSPN.

Au rebond, il peut aider l'équipe à récupérer davantage de ballons, en défense comme en attaque. Sa présence sous le panier pourrait également compliquer les pénétrations adverses et offrir une protection supplémentaire à la défense. En phase offensive, il représente une cible près du cercle, notamment sur les passes intérieures et les secondes chances.

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De son côté, Ikenna Okeke, arrière d'environ 1,98 m, possède un parcours entre les États-Unis et l'Europe, notamment au Danemark avec le FOG NaEstved. Son profil pourrait apporter davantage de solutions au jeu extérieur du COSPN. Sur le plan offensif, il peut contribuer à la création du jeu et à la distribution du ballon s'il est utilisé à la mène, tout en constituant une menace supplémentaire au scoring. Sa taille et sa polyvalence pourraient également lui permettre de défendre différents profils de joueurs extérieurs, selon ses qualités athlétiques et défensives.

« Renforcer le COSPN est une nouvelle expérience pour moi. C'est à moi de me montrer à la hauteur de la confiance que le club m'a donnée », confie Ikenna Okeke.

L'entraîneur du COSPN, Tojo Rasamoelina, se montre également confiant quant à l'apport des deux nouvelles recrues. « Ce sont deux joueurs d'expérience. Sur le terrain, ils s'adaptent très vite et pourront apporter un plus », souligne-t-il.

Pour poursuivre son parcours qualificatif, le COSPN devra terminer à la première place de son groupe afin d'accéder à l'Elite 16. L'intégration des deux renforts étrangers et leur complémentarité avec les joueurs locaux seront ainsi déterminantes pour franchir ce cap et maintenir les ambitions du club malgache de rejoindre la phase finale de la BAL 2027.