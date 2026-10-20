Madagascar: Concert - Mage 4 donne une dimension théâtrale à ses chansons

Mage 4 entend donner une nouvelle dimension à ses chansons. Le 8 novembre, à partir de 15 heures, le groupe retrouvera son public au Palais des sports Mahamasina pour un spectacle de quatre heures mêlant musique et théâtre. Soutenu par Orange Madagascar, l'événement donnera vie aux histoires racontées dans ses chansons d'amour, à travers des personnages et des scènes théâtrales interprétés en direct.

La particularité de ce spectacle repose sur la mise en scène des paroles, qui serviront de fil conducteur à une histoire jouée sur scène. Des titres comme « Ho Tia anao Foana », « Miova ny Fitia » et « Taratasy Farany » s'intégreront à cette narration, qui retrace les différentes étapes d'une relation amoureuse. L'objectif est de permettre au public de revivre les émotions associées à ces morceaux, tout en découvrant une autre manière de les interpréter.

Le répertoire devrait compter plus de 40 chansons, avec près de 45 titres envisagés selon le déroulement du spectacle. Les morceaux qui ont contribué à la popularité de Mage 4 seront notamment interprétés, dont ceux écrits par Élysé. Le groupe prévoit également de mettre en avant ses jeunes membres, afin de valoriser les talents appelés à assurer la relève. Valahara assurera la première partie du spectacle.

Né d'une passion commune pour la musique, Mage 4 trouve ses origines dans les années 1990. Ses membres ont commencé à jouer et à chanter dès leur jeunesse. Après une première réflexion sur la création d'un groupe en 1995-1996, ils ont concrétisé leur projet en 1997, avec des essais d'enregistrement en studio à Antananarivo. Formé à Toliara à la suite des affectations professionnelles de leurs parents, le groupe a dû revenir dans la capitale pour ses études à Ankatso.

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Au fil des années, le groupe a construit son identité autour de chansons qui racontent les relations humaines, les sentiments amoureux et les expériences de la vie. Il a également exploré des thèmes religieux et éducatifs, notamment pour encourager les enfants du pays à aller à l'école. Pour Élysé, la création repose souvent sur des histoires vécues, des expériences personnelles ou des récits d'amis, ensuite transformés en chansons porteuses d'émotions et parfois de leçons de vie.