Madagascar: Rap Gasy - Zakai remplit le Palais pour ses dix ans de scène

20 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Zakai a célébré ses dix ans de scène devant un Palais des Sports et de la Culture de Mahamasina rempli, avec un spectacle mêlant rap, musique symphonique et rock.

Dix ans de scène et un Palais plein. Vendredi soir, Zakai a relevé le défi de son spectacle « Hameno Palais » au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasina. Figure du hip-hop malgache et de la diaspora en Europe, le rappeur a célébré cet anniversaire devant un public jeune, notamment des membres de ses fan-clubs, des lycéens et des étudiants venus nombreux écouter ses titres phares.

Vêtu de noir, l'artiste a enchaîné ses succès aux côtés de plusieurs invités de la scène urbaine, dont Tsota, Madmax, Malm, Alp et FSC Mozika. Parmi les moments forts du concert, « Mélodie » a pris une nouvelle dimension dans une version rap symphonique, portée par les instrumentistes à cordes du Jejy Music Orchestra and Choir. Le guitariste rock Jimmy Poun Andrianiaina a également marqué la soirée par ses riffs.

Ces arrangements et collaborations ont permis à Zakai d'explorer les passerelles entre les genres, associant le rap aux sonorités de l'orchestre et du rock.

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Les célébrations se sont poursuivies tout au long du week-end. Après Mahamasina, Zakai a retrouvé son public samedi soir à La Balançoire, à Ivandry, avant de rejoindre Antsirabe dimanche pour deux autres spectacles.

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