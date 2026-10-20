Ile Maurice: CSE Velocity décroche le prix du «Best Newcomer» à Singapour

20 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Azmaal Hydoo

Du 28 septembre au 9 octobre, sept étudiants mauriciens ont vécu un rêve éveillé à Singapour. Deux équipes locales ont, en effet, participé aux Aramco STEM Racing World Finals 2026 et ont tiré leur épingle du jeu. Si les filles de Racing Vortex (Oushma Booputh, Khadijah Oozeer et Rachna Dhauroo) ont été nommées dans trois catégories, CSE Velocity a crevé l'écran en remportant le prix du «Best Newcomer» 2026 ! Une distinction qui a fait le bonheur de Devesh Bismohun (porte drapeau de la délégation quadricolore), Yash Rampadaruth, Tanmay Guragoredo et Kheshav Deepchand.

Une belle reconnaissance pour l'équipe mauricienne CSE Velocity, qui a participé à la compétition sous la franchise mauricienne STEM Racing Mauritius. Francois Mark, de STEM Racing Mauritius, qui accompagnait la délégation, s'est dit heureux et fier : «Ils ont marqué les esprits lors des Aramco STEM Racing World Finals 2026, organisées à Singapour, en remportant le prestigieux prix de "Best Newcomer". Cette distinction vient récompenser une première participation particulièrement remarquée sur la scène internationale. Pour une équipe qui découvre cette compétition mondiale, décrocher un prix face à des concurrents venus de différents horizons constitue une performance significative et une source de fierté pour Maurice.»

Francois Mark a, également, tenu à remercier «le gouvernement mauricien pour son soutien, les sponsors officiels et les autres partenaires, les écoles, les équipes, les mentors, les parents et tous ceux qui ont encouragé cette incroyable aventure».

Parmi les belles rencontres faites par notre compatriote, figure notamment celle de Frédérique Trouvé-Roger, responsable en chef de l'impact et du développement au sein de STEM Racing HQ (anciennement connu sous le nom de F1 in Schools). Il a, également, pu s'entretenir avec Andrew Denford, PDG de Denford Ltd et fondateur et président de STEM Racing. Ces échanges avec des partenaires stratégiques pourraient contribuer à renforcer et à développer la participation mauricienne à cet événement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.