Ile Maurice: CSE Velocity décroche le prix du «Best Newcomer» à Singapour

Du 28 septembre au 9 octobre, sept étudiants mauriciens ont vécu un rêve éveillé à Singapour. Deux équipes locales ont, en effet, participé aux Aramco STEM Racing World Finals 2026 et ont tiré leur épingle du jeu. Si les filles de Racing Vortex (Oushma Booputh, Khadijah Oozeer et Rachna Dhauroo) ont été nommées dans trois catégories, CSE Velocity a crevé l'écran en remportant le prix du «Best Newcomer» 2026 ! Une distinction qui a fait le bonheur de Devesh Bismohun (porte drapeau de la délégation quadricolore), Yash Rampadaruth, Tanmay Guragoredo et Kheshav Deepchand.

Une belle reconnaissance pour l'équipe mauricienne CSE Velocity, qui a participé à la compétition sous la franchise mauricienne STEM Racing Mauritius. Francois Mark, de STEM Racing Mauritius, qui accompagnait la délégation, s'est dit heureux et fier : «Ils ont marqué les esprits lors des Aramco STEM Racing World Finals 2026, organisées à Singapour, en remportant le prestigieux prix de "Best Newcomer". Cette distinction vient récompenser une première participation particulièrement remarquée sur la scène internationale. Pour une équipe qui découvre cette compétition mondiale, décrocher un prix face à des concurrents venus de différents horizons constitue une performance significative et une source de fierté pour Maurice.»

Francois Mark a, également, tenu à remercier «le gouvernement mauricien pour son soutien, les sponsors officiels et les autres partenaires, les écoles, les équipes, les mentors, les parents et tous ceux qui ont encouragé cette incroyable aventure».

Parmi les belles rencontres faites par notre compatriote, figure notamment celle de Frédérique Trouvé-Roger, responsable en chef de l'impact et du développement au sein de STEM Racing HQ (anciennement connu sous le nom de F1 in Schools). Il a, également, pu s'entretenir avec Andrew Denford, PDG de Denford Ltd et fondateur et président de STEM Racing. Ces échanges avec des partenaires stratégiques pourraient contribuer à renforcer et à développer la participation mauricienne à cet événement.

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