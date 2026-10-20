Ile Maurice: La Nicolière à 39,4% - Les planteurs inquiets pour leurs récoltes

Le réservoir de La Nicolière, rempli à 39,4% et alimenté notamment par Midlands, est au cœur des préoccupations des planteurs de la région de Pamplemousses. Krepalloo Sunghoon (photo), président de la Small Planters Association (SPA), alerte sur les conséquences du manque d'eau pour les cultures.

Pour le président de la SPA, l'approvisionnement reste insuffisant pour permettre aux planteurs de cultiver leurs terres dans des conditions satisfaisantes. La Nicolière ne permettrait pas de répondre à toute la demande, d'autant que s'y ajoutent les besoins croissants des secteurs domestique, commercial et industriel, ainsi que les pertes du réseau d'irrigation.

Le président de la SPA affirme : «La distribution d'eau destinée aux planteurs aurait considérablement diminué au cours des 15 dernières années.» Il déplore les fuites et les canalisations défectueuses, et réclame une révision du système de distribution pour que l'eau disponible parvienne effectivement aux exploitations.

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Faute d'eau, les planteurs sont contraints de réduire les superficies cultivées. Or octobre et novembre sont décisifs: c'est la période où se préparent les récoltes du début de l'année suivante, notamment les pommes d'amour, piments, aubergines et courges. Même les planteurs pratiquant l'hydroponie commencent à ressentir le manque d'eau. Les restrictions compliquent davantage la tâche. Les planteurs ne bénéficient que de trois jours d'approvisionnement par semaine et craignent une interruption du service dès fin octobre ou début novembre. Certains installent des réservoirs de stockage, une solution qui reste limitée.

Krepalloo Sunghoon juge urgent de revoir la gestion de l'eau et de renforcer les infrastructures d'irrigation. Les rivières de la région pourraient, selon lui, contribuer davantage à l'approvisionnement agricole. Il plaide aussi pour une meilleure coordination entre la Central Water Authority, les autorités agricoles et les planteurs.