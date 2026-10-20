Ile Maurice: Pravind Jugnauth de retour au CCID

L'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth est de retour au Central Criminal Investigation Department (CCID) ce mardi 20 octobre, pour la suite de son interrogatoire dans le cadre de l'enquête sur l'acquisition d'équipements d'écoute téléphonique sous son mandat.

Il est arrivé aux Casernes centrales vers 10 h 30, accompagné de son avocat, Me Raouf Gulbul.

Les investigations portent notamment sur les procédures d'achat et l'utilisation présumée, par le Prime Minister's Office, d'équipements et de systèmes destinés à l'interception massive de données et à la surveillance, que la police considère comme illégaux.

Pravind Jugnauth avait déjà été entendu dans cette affaire, notamment les 17 et 29 septembre. Il avait alors refusé de répondre aux questions des enquêteurs, estimant ne pas avoir reçu suffisamment de précisions sur les faits et les circonstances justifiant les soupçons à son encontre.