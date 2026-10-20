Ile Maurice: Le pays mise sur la lutte intégrée contre les ravageurs agricoles

La lutte contre les ravageurs agricoles et le renforcement de la sécurité alimentaire sont au cœur d'une formation régionale organisée par le ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche. La cérémonie d'ouverture de cette formation portant sur la gestion intégrée des ravageurs à l'échelle d'une zone, notamment grâce à la technique de l'insecte stérile, s'est tenue hier au Boname Hall, à Réduit. La formation durera jusqu'au 23 octobre.

Inscrite dans le cadre du projet de coopération technique RAF 5092, cette initiative de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), menée en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, vise à renforcer la productivité agricole et la sécurité alimentaire en Afrique. Vingt-six représentants de 17 pays y participent.

Fabrice David, junior minister à l'Agro-industrie, a souligné que les défis auxquels fait face le continent, notamment la sécurité alimentaire, le changement climatique et la gestion durable des ressources naturelles, nécessitent une coopération accrue entre les pays. À Maurice, ces difficultés sont accentuées par la disponibilité limitée des terres agricoles, le manque de main-d’œuvre et la pénurie d'eau. «Nous devons donc trouver des moyens plus intelligents de produire davantage avec moins de ressources, tout en proté- geant notre environnement et en garantissant un approvisionnement fiable en aliments sains et de qualité», a-t-il indiqué.

Le ministre délégué a également rappelé que la lutte contre les ravageurs ne concerne pas uniquement la protection des cultures. Elle contribue aussi à préserver les moyens de subsistance des agriculteurs et à consolider la sécurité alimentaire. Il a notamment évoqué l'acquisition récente d'un irradiateur à rayons X destiné à la stérilisation d'insectes élevés en masse, afin de renforcer la capacité de Maurice à lutter contre les mouches des fruits.

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Pour sa part, Walther Enkerlin, expert de l'AIEA, a expliqué que ce projet s'inscrit dans les objectifs de développement durable des Nations unies, notamment l'élimination de la faim, la lutte contre la pauvreté et la préservation de la biodiversité. L'objectif est de permettre aux participants de retourner dans leurs pays avec des connaissances et des outils pour améliorer la surveillance et le contrôle des ravageurs, tout en limitant les coûts ainsi que les répercussions économiques et environnementales.

Le Dr Preeaduth Sookar, directeur adjoint des services agricoles, a insisté sur l'importance du partage des connaissances et de la coopération régionale. Les ravageurs ne connaissant pas de frontières, la coordination entre les pays demeure essentielle pour mettre en oeuvre des stratégies de lutte efficaces et durables.