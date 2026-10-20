Ile Maurice: Le sergent Taukoor reconduit en cellule

La journée judiciaire autour de l'affaire Élodie Thomas a débuté dans la discrétion, hier, au tribunal de Rose-Hill. Le sergent Gautam Singh Taukoor y a été conduit à 9 h 10, à l'abri des regards, pour des raisons de sécurité, évoque-t-on. À l'issue de sa comparution, il a été reconduit en cellule policière jusqu'au 26 octobre.

Dans l'après-midi, trois autres policiers présents lors de l'intervention à Camp-Levieux ont comparu à leur tour. Les sergents Ramuth et Guranna, ainsi que le constable Motah, font chacun l'objet d'une accusation provisoire de culpable omission. Ils ont été libérés sous caution de Rs 25 000 chacun et ont signé une reconnaissance de dette de Rs 100 000 chacun.

Ces développements judiciaires interviennent dix jours après les faits, qui ont bouleversé la vie d'Élodie Thomas, 27 ans. Le vendredi 9 octobre, alors qu'elle rentrait du travail à bord d'un van, la jeune femme a été atteinte par une balle tirée lors d'une intervention policière à Camp-Levieux. Son état avait initialement été jugé critique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le sergent Taukoor, auteur du tir, est sous le coup de deux accusations provisoires : using firearm to intimidate, en vertu de l'article 37(1) de la Firearms Act, et involuntary wounds and blows by imprudence, en vertu de l'article 239(1) du Code pénal. Ceci après que le premier chef d'accusation de possession of firearm with intent to endanger life, a été abandonnée après consultation avec le bureau du Directeur des poursuites publiques.

L'accusation de culpable omission portée contre les trois autres policiers concerne notamment le fait de s'abstenir volontairement de porter assistance à une personne en danger alors qu'il était possible de le faire sans risque pour soimême ou pour des tiers. Prévue à l'article 39A du Code pénal, cette infraction est passible d'une amende maximale de Rs 10 000 et d'une peine d'emprisonnement de deux ans.

L'Independent Police Complaints Commission (IPCC) poursuit ses investigations. Après avoir reçu deux plaintes distinctes, l'une déposée au nom d'Élodie Thomas et l'autre par le chauffeur du van, Tirvassen Soobrayen, l'IPCC a visionné les images de Safe City et obtenu des documents et registres au poste de police de Camp-Levieux. Elle a également demandé au commissaire de police d'engager les procédures appropriées concernant les «Departures» de certains policiers, chose qui a été faite hier.

Au-delà des accusations provisoires, l'enquête devra établir les circonstances exactes du tir, la chronologie des événements et le rôle de chacun des policiers présents ce soir-là.