Afrique de l'Ouest: Vers une intensification des partenariats dans les secteurs prioritaires

Le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a reçu, le lundi 19 octobre 2026 à Abidjan, son homologue sénégalais, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo, en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire.

« La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal compte parmi les plus anciennes, les plus solides et les plus fructueuses de notre sous-région. Elle repose sur des liens d'amitié et de fraternité, hérités des pères fondateurs de nos États modernes que nos deux pays ont su préserver et approfondir au fil des années », a déclaré Robert Beugré Mambé, cité dans un communiqué de presse.

Selon le Chef du gouvernement, cette rencontre traduit la volonté des deux parties d'engager des actions communes et de partager leurs expériences sur des questions d'intérêt commun, mettant l'accent sur la nécessité d'unir les efforts dans le cadre de cette coopération, afin d'accélérer le développement des deux pays, mais aussi au sein des espaces Uemoa et Cedeao.

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Il a expliqué que le Plan national de développement de la Côte d'Ivoire 2026-2030 et la stratégie nationale de développement du Sénégal 2025-2029 placent la transformation structurelle des économies des deux pays, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des populations au coeur de l'action publique.

Pour lui, la convergence de ces deux instruments de planification constitue une opportunité pour intensifier les partenariats dans les secteurs prioritaires, notamment l'agriculture et la souveraineté alimentaire, l'énergie, les infrastructures, l'industrie, le commerce, l'éducation, la formation professionnelle, l'innovation et le numérique.

À son tour, le Premier Ministre sénégalais, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo, s'est d'abord réjoui de la qualité de l'accueil et de l'hospitalité que lui a réservée son homologue. Il a ensuite salué des échanges constructifs qui ont surtout permis de passer en revue la cinquantaine d'accords signés par les deux pays depuis les années 1970, en rappelant que ces accords couvrent les domaines économiques, de la coopération étrangère et de la sécurité.