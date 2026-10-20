Madagascar: Faratsiho - Des bandits braquent une maison

20 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Des malfaiteurs ont attaqué une maison située à l'écart du centre de Faratsiho, avant-hier soir. Quatre occupants ont été blessés et une importante somme destinée à l'achat de boeufs a été dérobée. Transportées à l'hôpital, les victimes seraient désormais hors de danger. La police et la gendarmerie locales poursuivent conjointement les recherches.

Les victimes sont des acheteurs de bétail qui faisaient étape à Faratsiho avant de rejoindre Soavinandriana pour y acheter des boeufs.

Plusieurs individus, agissant à visage découvert, ont fait irruption dans la maison où ils séjournaient. Certains ont menacé les occupants pour les contraindre à remettre leur argent. Les assaillants ont porté des coups de couteau et tiré trois coups de feu pour les intimider.

Ils ont pris la fuite après avoir emporté plus de 30 millions d'ariary, ainsi que des téléphones, des documents et divers effets personnels.

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