Madagascar: Basketball régional - La relève se prépare

Vingt-deux jeunes entraîneurs, dont sept femmes, ont obtenu leur certificat à l'issue de la formation « Young Coach », organisée samedi dernier par la Ligue régionale de basket-ball de Diana, en collaboration avec la Zone 7 de FIBA Afrique. Cette initiative vise à renforcer les compétences techniques des encadreurs et à promouvoir le développement du basket-ball à l'échelle locale.

Pendant une semaine, deux experts malgaches, conduits par le Directeur technique national (DTN), Angelot Razafiarivony, ont formé ces jeunes coachs de basketball venus notamment d'Antsiranana, des districts d'Ambilobe et de Nosy Be, ainsi que de la région Sava. Particularité de cette session, les disciplines 3x3 et 5x5 ont été regroupées dans un même programme, permettant aux stagiaires d'élargir leurs connaissances techniques et tactiques.

Le nombre de participants a augmenté par rapport aux précédentes sessions. La présence de sept jeunes femmes témoigne également d'un intérêt croissant des femmes pour l'encadrement du basketball.

La session a aussi été marquée par la présence de Lucien et Fredette, deux figures historiques de cette discipline dans le Nord de Madagascar. Forts de leur longue expérience, ils font partie des références du basketball à Antsiranana.

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Au terme de cette formation intensive de 44 heures, les participants repartent avec de nouvelles connaissances et des compétences renforcées. Certains ont suivi l'intégralité du programme, illustrant leur engagement et leur volonté de progresser.

Pour le Directeur technique national, le basketball à Antsiranana dispose d'un potentiel prometteur, malgré les nombreuses difficultés traversées par la discipline au cours des dernières années. Les jeunes entraîneurs sont désormais appelés à transmettre les acquis de cette formation à d'autres jeunes et à contribuer au renouvellement de l'encadrement technique dans la région.

Angelot Razafiarivony nourrit également de grandes ambitions pour le basketball du Nord. Il estime que de futurs joueurs sélectionnés dans les équipes nationales de jeunes pourraient émerger d'Antsiranana. À plus long terme, la région pourrait aussi voir l'un de ses techniciens accéder au rang d'entraîneur national.

De son côté, le président de la Zone 7 de FIBA Afrique, Abel Ntsay, a appelé les responsables concernés à renforcer et à moderniser les infrastructures sportives existantes.