Madagascar: Antsiranana - La Chine et le Nord misent sur la coopération économique

La région Diana et la municipalité de Zhanjiang, en République populaire de Chine, amorcent un rapprochement axé sur les échanges économiques, le partage d'expertise et la valorisation de leurs potentialités respectives.

Une première étape a été concrétisée par la signature d'une lettre d'intention, prélude à des discussions techniques plus approfondies.

Une délégation de la municipalité de Zhanjiang, conduite par le vice-maire Wu Guoxiong, a effectué une visite à Antsiranana afin de rencontrer les responsables de la région Diana. Au coeur de cette démarche figure l'établissement d'une coopération décentralisée entre les deux parties, qui partagent plusieurs caractéristiques géographiques et économiques, notamment leur ouverture sur la mer et leur potentiel de développement maritime.

Cette visite s'inscrit dans le prolongement d'une dynamique engagée en mai dernier et marque une première étape dans la concrétisation des échanges.

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À l'origine de cette initiative, le séjour de l'ambassadeur de Chine, Ji Ping, dans la région Diana, au cours duquel il a sillonné les différents districts afin d'en découvrir les potentialités économiques. Convaincu des perspectives de coopération, il a oeuvré à rapprocher les acteurs des deux parties, ouvrant ainsi la voie à la venue de la délégation chinoise à Antsiranana. La rencontre a donné lieu à des échanges entre les représentants de Zhanjiang et les acteurs régionaux.

Domaines prioritaires

Les deux parties ont présenté leurs atouts respectifs et exploré les domaines susceptibles de faire l'objet de partenariats. Les discussions ont abouti à la signature d'une lettre d'intention relative au renforcement des échanges et de la coopération.

Le document a été signé par le chef de région, le général de brigade Louis Francio Marovavy, et le vice-maire de Zhanjiang, Wu Guoxiong. Cette signature constitue une étape préparatoire. Les discussions doivent désormais se poursuivre entre les équipes techniques afin de préciser les axes de collaboration et d'envisager leur mise en oeuvre. Trois secteurs prioritaires Trois domaines ont été identifiés comme prioritaires: l'agriculture, la pêche et l'économie bleue, ainsi que l'éducation.

Dans les secteurs agricole et halieutique, l'accent est notamment mis sur la transformation locale des produits. Le cacao, filière emblématique de la région d'Ambanja, ainsi que les nombreux fruits produits dans la région Diana figurent parmi les ressources susceptibles de bénéficier de nouvelles perspectives de valorisation. L'enjeu consiste à développer les capacités de transformation afin de créer davantage de valeur ajoutée localement.

Le volet éducatif prévoit des possibilités de coopération culturelle et d'échanges entre étudiants, ainsi que l'éventualité de programmes de bourses d'études. Ces pistes pourraient favoriser le partage de connaissances et le rapprochement entre les établissements des deux territoires.

Le tourisme a également été évoqué, notamment à travers l'intérêt d'investisseurs chinois pour des projets hôteliers dans la région. Cette perspective pourrait contribuer au développement de l'offre touristique et à l'attractivité économique de Diana, sous réserve de la concrétisation des projets envisagés.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, le professeur Jean Maharavo. Les partenariats restent toutefois, à ce stade, au niveau des intentions et des discussions préparatoires.