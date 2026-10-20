Madagascar: Médecins de l'océan indien - Près de treize mille consultations réalisées

La 74e mission de l'ONG humanitaire « Médecins de l'océan Indien» a duré dix jours à l'hôpital be de Toliara et au centre hospitalier universitaire de Mitsinjo Betanimena. Treize mille sept cent quatre-vingt-cinq (13 785) consultations ont été réalisées par ces médecins bénévoles conduits par le docteur chirurgien réunionnais Firoze Koytcha, âgé aujourd'hui de 87 ans. Quatre-vingt-seize patients ont subi des interventions chirurgicales, neuf cent quarante bébés et enfants en bas âge ont été auscultés, et près de quatre mille personnes ont été consultées en médecine générale et dans des spécialités comme l'ORL, la rhumatologie, la gastroentérologie et la cardiologie.

Pour cette dernière spécialité, quelque cinq cents malades ont été consultés durant les dix jours. « J'ai été échographié du coeur et ils m'ont fait un électrocardiogramme sur place. Le médecin m'a ensuite prescrit un nouveau médicament dénommé Acshalos-H, si je prenais depuis des années l'Almlozar. C'est pour que ma tension artérielle connaisse une baisse, car figée à 15, 10, ce n'est pas bon pour ma santé», a témoigné une mère de famille de 48 ans, venue faire la queue dans le quartier des consultations en cardiologie à l'hôpital de Tanambao. Une spécialité inexistante à Toliara en temps normal et pour laquelle il faut se déplacer soit à Fianarantsoa, soit à Antananarivo pour se faire ausculter.

Internes

Médecins de l'océan Indien réunit, à chaque mission qu'ils réalisent, des médecins et des internes locaux. Un médecin généraliste et trois internes de l'hôpital de Tanambao ont été observés aux côtés du cardiologue indo-pakistanais, qui dispense en même temps quelques enseignements au médecin local à chaque consultation.

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« Comment voyez-vous ce cas précis ? Quel est votre avis ?», a-t-il demandé au médecin, qui apporte son point de vue.

Selon les explications du docteur Firoze Koytcha, pas moins de 80 000 euros sont nécessaires à la mission humanitaire pluridisciplinaire, ainsi que pas moins de vingt-cinq tonnes de matériel technique et de consommables pour les interventions et consultations. Ce dernier a adressé ses vifs remerciements aux jeunes et aux jeunes « Karana » de Toliara, lesquels ont mené à bien la mission humanitaire en démontrant une coopération et un soutien sans égal.