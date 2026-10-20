Madagascar: Toliara - Une université spéciale technologie ouvre ses portes

La Madagascar University of Science and Technology (MUST) accueille les bacheliers de la région Atsimo Andrefana. Elle leur permet de se former aux nouvelles technologies sans quitter la région.

Numérique, robotique et intelligence artificielle. Ces thèmes ont rythmé la cérémonie d'ouverture officielle de la Madagascar University of Science and Technology (MUST), le 16 octobre à Toliara. Cet établissement privé, spécialisé dans les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, est né à l'initiative du couple Razafitombo, des entrepreneurs connus dans la ville.

Depuis le 5 octobre, trois filières sont proposées aux bacheliers : la data science et les sciences du numérique, la robotique et le management. Elijaona Razafitombo, ingénieur en informatique, porte ce projet depuis 2011, année où il a remporté le concours « Le Trophée des entrepreneurs», organisé avec la banque BNI.

Sa passion pour la technologie ne l'a jamais quitté. Quinze années lui auront été nécessaires pour concrétiser son rêve. L'établissement dispose aujourd'hui d'un bâtiment comprenant trois grandes salles, tandis que trois autres sont en construction. Des programmes pédagogiques, du matériel et une équipe enseignante ont également été réunis pour accueillir les étudiants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son discours, Elijaona Razafitombo a souligné le rôle de sa famille, notamment de son épouse, de ses enfants et de sa mère, ainsi que celui de ses partenaires techniques et financiers dans la création de cette université « pensée pour Toliara ».

Comprendre, concevoir et décider

« Il a fallu beaucoup d'années de travail en effet, mais c'est ce qu'il a fallu pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui», a-t-il déclaré. L'établissement entend ainsi attirer les jeunes de Toliara et de la région Atsimo-Andrefana, afin qu'ils puissent se former sur place aux outils de développement d'aujourd'hui et de demain.

Alors que le numérique et l'intelligence artificielle transforment déjà les modes de communication et occupent une place croissante dans le quotidien, MUST entend donner aux étudiants les moyens de les maîtriser. « Ici, à l'université MUST, nous aidons les étudiants à comprendre ces outils et à les maîtriser », a expliqué son président directeur général, Elijaona Razafitombo. L'objectif est aussi de leur permettre de les adapter aux réalités locales et, à terme, de créer leurs propres outils.

L'établissement souhaite se démarquer par une approche fondée sur trois verbes : « comprendre, concevoir et décider », pour préparer les étudiants à façonner l'avenir grâce à la technologie.

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités de la région et de la ville, dont le préfet, le maire, un ancien ambassadeur et des entrepreneurs de Toliara. Des parents d'étudiants et des amis du couple venus de Maurice et de France étaient également présents. Le président de l'université de Toliara a, pour sa part, vivement salué l'initiative.

MUST a déjà organisé des formations ouvertes aux personnes extérieures à l'établissement, sur des thèmes tels que le marketing digital, l'ordre protocolaire et l'entrepreneuriat des jeunes. Des cours en ligne assurés par des enseignants établis à l'étranger compléteront la formation des étudiants.

La première promotion compte trente-cinq étudiants. L'établissement propose un cursus structuré en licence et en master.