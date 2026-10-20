Madagascar: Inspiration pour les jeunes - Danil Ismail promeut l'agribusiness

Le milliardaire Danil Ismail, PDG de l'Inviso Group, a été de passage à Toliara le week-end dernier. Il a fait partie de la mission humanitaire des Médecins de l'océan Indien, qui a dispensé des consultations de santé gratuites pendant dix jours dans la cité du soleil. Danil Ismail a été invité par le Jeune Patronat de Madagascar (JPM), branche de Toliara, à venir donner une conférence pour les jeunes à l'université de Toliara.

Il a ainsi raconté son parcours, avec ses débuts avec la société SMTP, et a détaillé avoir vécu dans le quartier d'Isotry avec ses parents quand il a débuté ses projets d'entrepreneuriat.

« Après près de quarante années dans l'entrepreneuriat, avec mes divers domaines d'activités, aujourd'hui, je vous incite, vous les jeunes, à vous tourner vers l'agribusiness, vers la transformation agricole. C'est un levier économique incontournable. Il faut penser à nourrir la population qui passera au nombre de 50 millions en 2050. Il faut arrêter d'importer, car tout se trouve chez nous », a-t-il expliqué aux jeunes, dans un accent du sud mélangé avec du français. Il dit avoir vécu à Toliara dans un passé lointain et qu'il continue à apporter sa part de briques pour le développement de la région.

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« Si je devais repartir à zéro, j'opterais sans hésiter pour l'agribusiness. » Il a parlé de l'importance du développement des coopératives, une structure permettant à l'État de subvenir financièrement, notamment, à des projets agricoles. À la dernière question posée sur ses ambitions politiques, Danil Ismail répond qu'il n'en a pas. « Je ne me porterais pas candidat ni pour un chef de fokontany, ni pour un maire, ni pour quoi que ce soit et encore moins en président de la République ! », a-t-il fini.