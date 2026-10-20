Madagascar: Sécurité publique à Boeny - Les directeurs régionaux prennent leurs fonctions

La cérémonie officielle d'installation des directeurs régionaux de la sécurité publique de Boeny, Melaky, Betsiboka et Sofia s'est déroulée vendredi devant l'École nationale d'enseignement maritime (ENEM), en bord de mer, à Mahajanga.

Nommés en Conseil des ministres en décembre dernier, ces responsables avaient déjà pris leurs fonctions depuis plusieurs mois. Leur installation officielle n'a toutefois eu lieu que vendredi, lors d'une cérémonie militaire.

Dans le Boeny, le contrôleur général de police Felokony Christ Noelson a succédé, le 22 décembre, au commissaire divisionnaire Christian Tombohasy. Le commissaire principal de police Grimond Rambelomanana a été nommé à la tête de la direction régionale de la sécurité publique de Betsiboka. Le commissaire divisionnaire de police Thomas Richard Rakoto a été affecté dans la Sofia, tandis que le commissaire de police Michel Rawilly prend la direction régionale de Melaky.

La cérémonie a été présidée par le ministre de la Sécurité publique, l'inspecteur général de police Erick Michel.

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« L'objectif de la cérémonie est de poursuivre le renforcement de la sécurité au niveau local, en nommant des responsables qui travailleront ensemble et participeront à la mise en oeuvre de la vision et de la politique gouvernementale en matière de sécurité publique », a déclaré le ministre.

Le directeur général de la Police nationale, le contrôleur de police Tsaramonina Ravony Jean Victor, ainsi que des représentants des autorités civiles et militaires, des autorités locales de Mahajanga et de hauts responsables de la Police nationale ont assisté à la cérémonie.

Les discours d'ouverture ont également souligné l'importance de la coopération entre la police et la population pour instaurer une paix durable.