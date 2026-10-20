Sénégal: Le Petit Séminaire Saint-Luc célèbre ses 50 ans

Le Petit Séminaire Saint-Luc de Saint-Louis a célébré son jubilé d'or, marquant cinq décennies de formation et de promotion des vocations sacerdotales. Cet anniversaire a coïncidé avec l'installation de son nouveau directeur, l'abbé Louis Gomis, et celle de l'abbé Nzaly Gragini Kaly comme curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. Une double célébration placée sous le signe de l'action de grâce, de l'engagement et de la solidarité. La cérémonie a été présidée par l'évêque de Saint-Louis Mgr Augustin Simmel Ndiaye en présence du préfet du département de Saint-Louis.

Cinquante ans au service de l'Église et de la société. Le Petit Séminaire Saint-Luc de Saint-Louis a célébré son jubilé d'or dans un esprit de reconnaissance envers Dieu et de renouvellement de sa mission. Pour l'abbé André Nalla Mandef, directeur sortant et responsable de l'organisation, cet anniversaire constitue une étape importante. « Vivre 50 ans pour une structure n'est pas du tout une chose facile. C'est surtout rendre grâce à Dieu, parce que c'est lui qui nous a permis de vivre ces 50 ans », a-t-il déclaré.

Après cinq années à la tête de l'établissement, désormais nommé curé de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda de Matam, il a appelé les fidèles à soutenir davantage le séminaire. « C'est la pépinière, c'est là où l'évêque sème », a-t-il rappelé, invitant les Saint-Louisiens à contribuer régulièrement à la prise en charge des séminaristes. Nommé nouveau directeur, l'abbé Louis Gomis a rappelé que le séminaire a été lancé le 18 octobre 1976 par Mgr Pierre Sagna, avec pour objectif de promouvoir les vocations et de former un clergé local. Depuis cinq décennies, l'établissement accompagne les jeunes dans leur discernement et leur préparation à la vie sacerdotale. « Le prêtre est un ministre de l'Église, mais aussi un ministre chargé du service pour le bien-être de toute la population », a-t-il souligné.

Notre-Dame-de-Lourdes : un appel à l'engagement

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Il a également insisté sur le rôle des familles chrétiennes dans l'éveil des vocations et sur l'importance d'une formation humaine, intellectuelle et spirituelle adaptée aux défis contemporains. La cérémonie a également été marquée par l'installation de l'abbé Nzaly Gragini Kaly comme nouveau curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes par Mgr Augustin Simmel Ndiaye évêque du diocèse de Saint-Louis. Désormais en fonction, il entend promouvoir la collaboration avec les fidèles pour relever les défis de la communauté paroissiale.

Il a notamment évoqué la nécessité de rénover l'église et la maison des prêtres, appelant les paroissiens, les bienfaiteurs et les personnes de bonne volonté à contribuer à ces projets. « C'est main dans la main, dans la synodalité, que nous pourrons aller de l'avant », a-t-il affirmé, plaidant pour une mobilisation collective. À travers ces deux événements, l'Église locale réaffirme ainsi son engagement en faveur de la formation, de la transmission de la foi et du service communautaire.