Sénégal: Conférence de l'ONU sur l'eau 2026 - Le pays veut mobiliser 2 631 milliards de FCFA

Le Sénégal ambitionne de mobiliser 4,5 milliards de dollars, environ 2 631 milliards de FCfa pour renforcer la sécurité de l'eau et de l'assainissement. L'annonce a été faite ce mardi 20 octobre à Dakar par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, à l'ouverture de l'atelier national préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l'eau, prévue du 8 au 10 décembre 2026 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Cette enveloppe correspond au Compact national pour la sécurité de l'eau, évalué à 4,5 milliards de dollars. Pour le ministre, l'enjeu est désormais de passer des engagements aux réalisations concrètes. « La question clé étant de savoir comment convertir les engagements en investissements, les priorités en réalisations concrètes », a-t-il déclaré.

Le Sénégal entend profiter de cette conférence, qu'il coorganise avec les Émirats arabes unis, pour renforcer son positionnement international et porter les priorités africaines en matière de gouvernance de l'eau. « Nous sommes là pour construire la voix du Sénégal, celle qui portera, à Abu Dhabi, les aspirations de notre pays, les priorités de l'Afrique », a souligné Cheikh Tidiane Dièye.

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Le ministre a également annoncé le lancement prochain du Pacte présidentiel sur l'Eau par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans le cadre de l'Agenda Sénégal 2050. Il a appelé à une mobilisation collective pour faire de la conférence un levier de financement et d'amélioration des services d'eau et d'assainissement.