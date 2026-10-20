Sénégal: La Der/Fj octroie 1,7 millions à 5 Gies du département de Louga

Les groupements d'intérêt économique (Gie) du département de Louga ont bénéficié d'un accompagnement financier de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj). Il s'agit d'un financement de 1 700 000 F Cfr au profit 5 Gie. La cérémonie de remise s'est tenue lundi 19 octobre 2026 à Louga.

Ces financements visent à soutenir les femmes et les jeunes pour renforcer leurs activités génératrices de revenus, tout en favorisant leur autonomisation économique.

Présidant la rencontre, l'adjoint au préfet de Louga, Ousmane Thioub, a salué les efforts de la Der/Fj en faveur des populations, notamment des femmes et des jeunes, afin de leur permettre de développer leurs activités entreprenariales.

Toutefois, l'autorité administrative a invité les bénéficiaires à respecter leurs engagements en matière de remboursement des crédits. "Le remboursement va sans doute permettre aux générations futures de pouvoir également bénéficier des financements", a déclaré Ousmane Thioub, rappelant que le respect de cette obligation constitue une condition sine qua non à la pérennité du dispositif.

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Le Dr Abdoulaye Niane a également abondé dans le même sens, en insistant sur l'importance du recouvrement des crédits. " Nous appelons tous les bénéficiaires à veiller au respect des conditions de remboursement", a-t-il lancé.