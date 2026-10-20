Sénégal: La Der/Fj octroie 1,7 millions à 5 Gies du département de Louga

20 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Falel Pam

Les groupements d'intérêt économique (Gie) du département de Louga ont bénéficié d'un accompagnement financier de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj). Il s'agit d'un financement de 1 700 000 F Cfr au profit 5 Gie. La cérémonie de remise s'est tenue lundi 19 octobre 2026 à Louga.

Ces financements visent à soutenir les femmes et les jeunes pour renforcer leurs activités génératrices de revenus, tout en favorisant leur autonomisation économique.

Présidant la rencontre, l'adjoint au préfet de Louga, Ousmane Thioub, a salué les efforts de la Der/Fj en faveur des populations, notamment des femmes et des jeunes, afin de leur permettre de développer leurs activités entreprenariales.

Toutefois, l'autorité administrative a invité les bénéficiaires à respecter leurs engagements en matière de remboursement des crédits. "Le remboursement va sans doute permettre aux générations futures de pouvoir également bénéficier des financements", a déclaré Ousmane Thioub, rappelant que le respect de cette obligation constitue une condition sine qua non à la pérennité du dispositif.

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Le Dr Abdoulaye Niane a également abondé dans le même sens, en insistant sur l'importance du recouvrement des crédits. " Nous appelons tous les bénéficiaires à veiller au respect des conditions de remboursement", a-t-il lancé.

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