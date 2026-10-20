Afrique: Boxe - 13 délégations déjà arrivées à Kinshasa pour le Championnat d'Afrique des nations

20 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les 13 premières délégations sur les 38 attendues sont arrivées à Kinshasa lundi 19 octobre 2026, en prévision du Championnat d'Afrique des nations de boxe, prévu du 19 octobre au 1er novembre dans la capitale congolaise. La compétition, organisée dans les versions masculine et féminine, devrait réunir plus de 400 pugilistes au gymnase jumelé du stade des Martyrs.

En attendant le lancement des combats, les deux premières journées sont consacrées à un séminaire de formation théorique et pratique, ainsi qu'aux tests des candidats juges-arbitres.

Après cette première vague d'arrivées, d'autres délégations sont attendues ce mardi 20 octobre pour participer à cette compétition continentale.

La RDC avait terminé deuxième en 2024

Lors de la précédente édition, organisée à Kinshasa en 2024, la sélection congolaise avait alors terminé deuxième au classement général, derrière le Maroc, avec 21 médailles, dont neuf en or, cinq en argent et sept en bronze.

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