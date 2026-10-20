Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Huit matchs au programme pour le coup d'envoi de la saison 2026-2027 ce mardi

Le championnat national de football, Ligue 1, saison 2026-2027, démarre ce mardi 20 octobre en République démocratique du Congo. Huit rencontres sont prévues pour cette première journée dans les groupes A et B, avant la poursuite de la compétition mercredi 21 octobre avec un match. Trois autres rencontres ont été reprogrammées.

Dans le groupe A, le FC Lupopo reçoit l'AS New Soger au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi à 15 heures, heure locale. À la même heure, le CS Don Bosco affronte l'AS Malole au stade TP Mazembe, dans la même ville.

À Kolwezi, l'AS Simba joue contre l'AS Saint-Luc à 13 heures au stade Dominique Diur. Le CS Manika accueille ensuite Sanga Balende à 15 heures, heure locale. À Kalemie, le FC Tanganyika affronte Blessing FC, club de Kolwezi.

Dans le groupe B, l'AS Dauphin Noir de Goma se mesure à l'AC Rangers de Kinshasa à Kindu, dans la province du Maniema.

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À Kinshasa, deux matchs sont programmés au stade Père-Raphaël. Céleste FC affronte le FC MK à 13 heures, avant la rencontre entre les Aigles du Congo et l'Étoile du Congo, club de Bukavu.

La compétition se poursuit mercredi 21 octobre au stade Tata-Raphaël, avec l'opposition entre l'AF Ufalya Simba et le FC New Jak, prévue à 13 heures.

Le match de V.Club contre Renaissance reporté

Dans le groupe B, la rencontre entre l'AS Maniema Union et Novakin FC reste à reprogrammer. Le FC Étoile du Kivu est, pour sa part, exempté de cette première journée.

Le match entre l'AS Vita Club et le FC Renaissance du Congo n'aura pas lieu comme initialement prévu. Le ministre des Sports et Loisirs a demandé le report des rencontres de V.Club lors des deux premières journées, en raison de la crise interne que traverse le club kinois.