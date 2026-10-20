L'Assemblée nationale a adopté lundi 19 octobre, quatre projets de loi portant sur des financements de plus de 625 millions de dollars conclus avec l'Association internationale de développement (IDA), une institution du groupe de la Banque mondiale. Ces fonds sont destinés à soutenir l'entrepreneuriat, l'éducation, la nutrition et la préparation aux urgences. Déjà votés par le Sénat vendredi dernier, les textes doivent encore faire l'objet d'une harmonisation entre les deux chambres avant leur adoption définitive.

Le premier financement, de 200 millions de dollars, concerne le projet TRANSFORME. Il vise à soutenir les femmes entrepreneures et à renforcer les micros, petites et moyennes entreprises afin de favoriser leur développement et la création d'emplois.

Un montant équivalent est prévu pour le projet PERSE, consacré au renforcement du système éducatif. Ce financement doit notamment contribuer à soutenir la gratuité de l'enseignement primaire, à réduire les dépenses scolaires supportées par les ménages et à améliorer l'accès à l'école dans les provinces ciblées.

Le troisième accord porte sur 75 millions de dollars destinés à un projet multisectoriel de nutrition et de santé. Il vise à renforcer les interventions en faveur des enfants de moins de deux ans, ainsi que des femmes enceintes et allaitantes.

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Enfin, 150 millions de dollars sont prévus pour le projet REPAIR, consacré à la préparation aux urgences et à une reprise inclusive. Ce programme doit permettre de renforcer les capacités du pays à mobiliser rapidement des ressources et à répondre aux catastrophes et autres crises admissibles.

Une harmonisation encore nécessaire

Bien que les quatre textes aient été votés par l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux chambres les ont adoptés en des termes différents.

Une commission mixte paritaire, composée de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, devra donc harmoniser leurs positions. Cette étape est nécessaire avant la poursuite de la procédure législative et l'adoption définitive des textes.

Les financements annoncés couvrent plusieurs secteurs prioritaires, avec des objectifs allant du développement des petites entreprises à l'amélioration des services sociaux et au renforcement de la réponse aux crises.