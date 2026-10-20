Congo-Kinshasa: Plus de 2 100 élèves filles sensibilisées à la lutte contre le cancer du sein à Bandundu

20 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de 2 100 élèves filles du lycée Maria Goretti, situé à Bandundu-ville (province du Kwilu), ont été sensibilisées ce samedi 17 octobre 2026 à la prévention et au dépistage précoce du cancer du sein.

Initiée par la communauté U-Report Bandundu, cette campagne vise à informer la jeunesse féminine sur les facteurs de risque et à briser les tabous qui entourent cette maladie en milieu scolaire et familial.

Au cours de cette journée de sensibilisation, les participantes ont appris à identifier les premiers signes d'alerte de la maladie et à adopter les réflexes d'auto-examen des seins. Les organisateurs ont vivement recommandé aux jeunes filles d'orienter toute personne présentant des symptômes suspects vers une structure de santé qualifiée.

Au-delà de la sensibilisation médicale, la communauté U-Report affirme vouloir briser les tabous et lutter contre la stigmatisation liée au cancer du sein dans la région. Les organisateurs ont invité les élèves à partager les informations reçues avec leurs familles et leurs communautés afin de mieux faire connaître cette maladie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour la communauté U-Report Bandundu, ce rassemblement constitue un jalons clé dans l'éducation à la santé des adolescents. L'organisation estime que l'information des jeunes filles demeure l'un des leviers pour réduire la mortalité liée au diagnostic tardif des pathologies cancéreuses en milieu rural et périurbain.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.