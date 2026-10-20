Congo-Kinshasa: Plus de 2 100 élèves filles sensibilisées à la lutte contre le cancer du sein à Bandundu

Plus de 2 100 élèves filles du lycée Maria Goretti, situé à Bandundu-ville (province du Kwilu), ont été sensibilisées ce samedi 17 octobre 2026 à la prévention et au dépistage précoce du cancer du sein.

Initiée par la communauté U-Report Bandundu, cette campagne vise à informer la jeunesse féminine sur les facteurs de risque et à briser les tabous qui entourent cette maladie en milieu scolaire et familial.

Au cours de cette journée de sensibilisation, les participantes ont appris à identifier les premiers signes d'alerte de la maladie et à adopter les réflexes d'auto-examen des seins. Les organisateurs ont vivement recommandé aux jeunes filles d'orienter toute personne présentant des symptômes suspects vers une structure de santé qualifiée.

Au-delà de la sensibilisation médicale, la communauté U-Report affirme vouloir briser les tabous et lutter contre la stigmatisation liée au cancer du sein dans la région. Les organisateurs ont invité les élèves à partager les informations reçues avec leurs familles et leurs communautés afin de mieux faire connaître cette maladie.

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Pour la communauté U-Report Bandundu, ce rassemblement constitue un jalons clé dans l'éducation à la santé des adolescents. L'organisation estime que l'information des jeunes filles demeure l'un des leviers pour réduire la mortalité liée au diagnostic tardif des pathologies cancéreuses en milieu rural et périurbain.