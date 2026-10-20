Congo-Kinshasa: Les prestataires de la riposte contre Ebola à Rwampara menacent d'arrêter le travail sous 48 heures faute de paiement

Les prestataires engagés dans la lutte contre Ebola dans la zone de santé de Rwampara, à Bunia, en Ituri, menacent d'observer un arrêt de travail collectif si leurs arriérés de primes ne sont pas payés dans un délai de 48 heures.

Ils affirment totaliser 77 jours sans percevoir leurs primes ni leurs frais de communication.

Dans un mémorandum adressé au gouvernorat de l'Ituri et aux autorités sanitaires, le Collectif des prestataires de terrain de la riposte contre Ebola dans la coordination de la zone de santé de Rwampara dénonce les retards de paiement, qu'il estime préjudiciables à la motivation des équipes et à l'efficacité des activités de riposte.

Ces agents interviennent notamment dans la surveillance, la communication sur les risques, l'engagement communautaire et la logistique. Ils dénoncent également le blocage du paiement des relais communautaires.

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Face à cette situation, ils accordent aux autorités un ultimatum de 48 heures pour régulariser leur situation. Passé ce délai, ils menacent de déclencher un arrêt de travail collectif.

Des irrégularités présumées dans les listes de paie

Au-delà des retards de paiement, les prestataires signalent des irrégularités présumées dans les listes de paie, notamment la présence de noms fictifs. Ils demandent la mise en place d'une commission mixte chargée de vérifier ces listes et de s'assurer que les paiements parviennent effectivement aux agents engagés dans les activités de riposte.

Selon le collectif, les retards de paiement affectent les conditions de vie des prestataires et risquent de perturber les activités de lutte contre Ebola.

Au moment de la rédaction de cet article, la coordination de la riposte dans la zone de santé de Rwampara et l'exécutif provincial ne s'étaient pas encore exprimés sur ces revendications.