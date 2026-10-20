Congo-Kinshasa: L'effondrement d'un pont perturbe la circulation entre Mulongwe et Kavimvira à Uvira

La circulation est perturbée entre les communes de Mulongwe et de Kavimvira, dans la ville d'Uvira, au Sud-Kivu, après l'effondrement d'un pont provisoire provoqué par de fortes pluies samedi 17 octobre. Selon des témoignages concordants, la situation affecte les activités socio-économiques et contraint les piétons à payer entre 3 000 et 4 000 francs congolais pour traverser.

Selon Kelvin Bwija, président de la Société civile des compatriotes congolais, les motos et les véhicules ne peuvent plus emprunter ce passage. Les piétons, eux, tentent de traverser malgré les difficultés et doivent recourir à des personnes qui les aident à franchir l'obstacle moyennant paiement.

Des sources locales rapportent que les conséquences des pluies ne se limitent pas à ces deux communes. Dans le territoire d'Uvira, plusieurs localités du groupement de Kalungwe, dans la chefferie de Bavira, notamment Katongo, Abimba et Kigongo, ont également été touchées par les inondations.

Le pont Kalimabenge, dans la ville d'Uvira, ainsi qu'un autre pont situé à Kakenge, dans la plaine de la Ruzizi, ont aussi été affectés, selon la même source.

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La société civile appelle à des solutions durables

Face à cette situation, Kelvin Bwija appelle les autorités à intervenir rapidement pour rétablir la circulation et prévenir de nouveaux dégâts.

Il les exhorte également à anticiper les conséquences des fortes pluies plutôt que d'attendre les alertes des organisations citoyennes.

La société civile plaide pour des mesures urgentes et durables afin de limiter les perturbations des déplacements et des activités économiques dans les zones touchées.