Le Programme national de développement agricole (PNDA), avec l'appui financier de la Banque mondiale, a mis en place un mécanisme d'assurance agricole au bénéfice de 17 180 petits exploitants du Kasaï-Central, dont les cultures ont été affectées par des brouillards persistants lors des campagnes agricoles A 2025 et B 2026.

Ce dispositif vise à aider les producteurs touchés à relancer leurs activités, notamment grâce à l'accès à de nouvelles semences sélectionnées et à des compensations financières.

Le Programme explique après les premières pluies qui ont suivi la saison sèche vers le 15 aout des brouillards inhabituels et persistants se sont installés pendant près d'un mois. Selon les informations communiquées sur cette situation, ce phénomène a entraîné le dessèchement de cultures de maïs, d'arachides et de haricots, occasionnant des pertes pour de nombreux ménages agricoles.

À Dibaya, Tshitshi Tshilomba, une cultivatrice touchée par ces perturbations climatiques, explique avoir perdu toute sa récolte sur un champ d'un hectare. Cette perte la prive d'une source essentielle de revenus, alors qu'elle dépend de l'agriculture pour subvenir à ses besoins.

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« J'ai semé sur un champ d'un hectare, mais toutes les semences ont séché à cause des brouillards. C'est le travail des champs qui me permet de subvenir à mes besoins. Je n'ai pas étudié et je n'ai pas de matricule », témoigne-t-elle.

Ces pertes compromettent les revenus des exploitants concernés et fragilisent les activités agricoles familiales, essentielles à la subsistance de nombreuses communautés de la province, selon le PNDA.

Plus de 17 000 producteurs concernés

Selon Véronique Baka, coordonnatrice provinciale du PNDA au Kasaï-Central, le mécanisme bénéficie à 17 180 petits producteurs répartis dans les territoires de Demba, Dibaya et Luiza, ainsi que dans l'hinterland de Kananga.

Soutenu financièrement par la Banque mondiale, le dispositif prévoit des compensations financières et un accès à de nouvelles semences sélectionnées afin de permettre aux cultivateurs concernés de reprendre la production lors des prochaines campagnes agricoles.

L'objectif est de garantir l'accès à de nouvelles semences sélectionnées et de distribuer des compensations financières pour réengager les paysans dans les cycles de production à venir.

Véronique Baka affirme que cette intervention vise à soutenir les exploitants affectés par les pertes de récoltes et à renforcer leur capacité à faire face aux perturbations climatiques.