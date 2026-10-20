Ile Maurice: Vingt-quatre témoins entendus, la sanction des 12 prévenus attendue mercredi

Devant la magistrate Shefali GanooArekion, siégeant en Cour intermédiaire, hier, pas moins de 24 témoins ont été entendus, dont le Deputy Commissioner of Police (DCP) Mohamad Ally Oozeer, responsable des opérations policières. Les plaidoiries ont également été complétées. Les 12 prévenus, qui avaient tous plaidé coupable vendredi dernier, resteront en détention jusqu'à la reprise de l'audience, fixée au mercredi 21 octobre.

Cette nouvelle audience a été consacrée à l'audition des témoins dans le cadre des poursuites engagées contre 12 hommes, âgés de 19 à 59 ans, pour non-respect du couvrefeu instauré à la suite des incidents survenus dans plusieurs régions du pays.

Au total, 24 témoins ont été appelés à déposer devant la cour. Parmi eux figurait le DCP Oozeer. Lors de son audition, il est revenu sur les circonstances ayant conduit les autorités à instaurer un couvre-feu, après les violences, les incendies et les actes de pillage enregistrés à travers l'île.

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Les policiers ayant procédé aux différentes interpellations ont également été entendus. Ceux chargés de recueillir les déclarations des suspects dans le cadre des enquêtes ont aussi été appelés à témoigner. Leurs dépositions ont permis à la cour d'examiner les circonstances des arrestations effectuées à Bambous, La Gaulette, Rose-Hill, Quatre-Bornes et Plaine-Verte.

Aucune autorisation spéciale

La poursuite était assurée par Meᣵ Michel Ah Sen et Kevin Moorghen, du bureau du Directeur des poursuites publiques. Les plaidoiries ont été complétées à l'issue de cette journée d'audience.

Pour rappel, les 12 prévenus avaient comparu une première fois devant la Cour intermédiaire le vendredi 16 octobre. Ils avaient tous plaidé coupable des faits qui leur étaient reprochés et avaient choisi d'assurer eux-mêmes leur défense, sans retenir les services d'un avocat.

Lors de cette première audience, la poursuite avait produit un document émanant du bureau du commissaire de police, daté du 15 octobre, établissant qu'aucun des 12 hommes ne disposait d'une autorisation spéciale pour circuler pendant les heures de couvre-feu.

L'affaire avait toutefois dû être renvoyée en raison de l'absence de plusieurs témoins policiers, certains ayant été mobilisés pour des opérations de maintien de l'ordre.

Les 12 hommes avaient été arrêtés entre le 13 et le 14 octobre, à différentes heures de la nuit, alors que les restrictions de circulation étaient en vigueur. Quatre interpellations avaient eu lieu à Bambous, une à La Gaulette, une à Rose-Hill, quatre à QuatreBornes et deux à Plaine-Verte.

Les prévenus sont poursuivis pour Breach of Curfew Order. Cette infraction est passible d'une amende maximale de Rs 50 000 et d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans. Il appartiendra à la cour de déterminer, demain, les sanctions à appliquer en fonction des éléments présentés et des circonstances propres à chaque dossier.