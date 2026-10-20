Ile Maurice: Plus de 100 faux profils identifiés et 22 pages Facebook dans le collimateur du CCID

20 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Dans le cadre de l'enquête sur les publications diffusées sur les réseaux sociaux, plus d'une centaine de faux profils ont été identifiés par les enquêteurs, et 22 pages Facebook font l'objet d'investigations. Les vidéos, photographies et messages suspects sont actuellement examinés. Ainsi, plusieurs personnes devraient être convoquées au CCID à partir d'aujourd'hui.

Le CCID s'intéresse particulièrement aux activités enregistrées sur Facebook et WhatsApp, notamment aux publications susceptibles de constituer des infractions à la législation sur la cybercriminalité. Certaines publications sont soupçonnées de contenir de fausses informations ou des propos susceptibles d'inciter à la violence.

Les enquêteurs cherchent désormais à identifier les personnes derrière ces comptes et à déterminer leur éventuelle implication dans la diffusion des contenus incriminants. Plusieurs convocations seraient prévues au CCID dès aujourd'hui. Les personnes concernées pourraient être appelées à fournir des explications sur leurs publications et leurs échanges en ligne.

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Les enquêteurs examinent certains échanges afin de déterminer si ces plateformes ont pu être utilisées pour organiser ou encourager des actes de violence. Pour rappel, trois administrateurs de pages Facebook avaient déjà été convoqués au CCID le jeudi 15 octobre concernant des commentaires publiés sur leurs plateformes. Ils ont été informés de leurs responsabilités légales avant d'être autorisés à partir.

Les investigations se poursuivent afin d'établir l'origine des publications suspectes et de déterminer si des infractions ont été commises. D'autres convocations pourraient suivre au cours des prochains jours.

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