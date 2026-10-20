Ile Maurice: Sydney Pierre rejoint le FMP et siégera au «front bench» de l'opposition, aux côtés de Joanna Bérenger

Après sa démission du Parti travailliste (PTr), Sydney Pierre a décidé de rejoindre le Fron Militan Progresis (FMP) de Paul Bérenger, selon nos informations. Lors de la reprise des travaux parlementaires, ce mardi 20 octobre, le député prendra place sur les bancs de l'opposition.

Les nouvelles dispositions concernant le seating arrangements des députés au Parlement prévoient qu'il siégera au premier rang (front bench), aux côtés des membres du FMP. Il devrait notamment s'asseoir à côté de Joanna Bérenger.

Selon nos informations, Sydney Pierre avait initialement informé l'Assemblée nationale de son intention de siéger comme député indépendant après sa démission du PTr. Toutefois, la situation a évolué durant le week-end, à la suite de négociations entre Sydney Pierre et le leader du FMP, Paul Bérenger. Ces discussions auraient abouti à son ralliement au parti.