Ile Maurice: Un motocycliste de 21 ans tué, son passager de 18 ans dans un état critique

20 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un accident de la route impliquant une fourgonnette et une motocyclette a coûté la vie à un jeune homme de 21 ans, habitant de Petit-Raffray, dans l'après-midi d'hier, lundi 19 octobre, à Poudre-d'Or, à proximité de l'usine UBP. Son passager, âgé de 18 ans, a été grièvement blessé et se trouve dans un état critique à l'hôpital.

Le Service d'aide médicale urgente s'est rendu sur les lieux. Le décès du motocycliste a été confirmé par la suite.

L'autopsie pratiquée hier soir a attribué le décès du jeune homme à un choc consécutif à de multiples blessures.

Le conducteur de la fourgonnette, âgé de 69 ans, a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Il doit comparaître en cour ce mardi 20 octobre.

Les circonstances exactes de cet accident restent à établir.

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