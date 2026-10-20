Ile Maurice: Un motocycliste de 21 ans tué, son passager de 18 ans dans un état critique

Un accident de la route impliquant une fourgonnette et une motocyclette a coûté la vie à un jeune homme de 21 ans, habitant de Petit-Raffray, dans l'après-midi d'hier, lundi 19 octobre, à Poudre-d'Or, à proximité de l'usine UBP. Son passager, âgé de 18 ans, a été grièvement blessé et se trouve dans un état critique à l'hôpital.

Le Service d'aide médicale urgente s'est rendu sur les lieux. Le décès du motocycliste a été confirmé par la suite.

L'autopsie pratiquée hier soir a attribué le décès du jeune homme à un choc consécutif à de multiples blessures.

Le conducteur de la fourgonnette, âgé de 69 ans, a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Il doit comparaître en cour ce mardi 20 octobre.

Les circonstances exactes de cet accident restent à établir.