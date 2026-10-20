Ile Maurice: Depuis le 13 octobre, 188 personnes arrêtées

20 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Le bilan des arrestations liées aux incidents survenus dans plusieurs régions du pays s'élève désormais à 188 personnes interpellées depuis le mardi 13 octobre. Ces arrestations concernent diverses infractions relevées dans le sillage des troubles qui ont secoué l'île au cours de la semaine écoulée.

Les forces de l'ordre ont multiplié les interventions à la suite des actes de violence, des pillages, des dégradations de biens et des violations du couvre-feu, signalés dans différentes localités. Plusieurs suspects ont déjà été traduits devant les instances judiciaires, tandis que d'autres font toujours l'objet d'enquêtes policières.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier les personnes susceptibles d'être impliquées dans les différents délits et de déterminer les responsabilités de chacun. Les enquêteurs s'intéressent également aux circonstances dans lesquelles ces incidents se sont produits. Les opérations policières se poursuivent dans les régions concernées, alors que les procédures judiciaires suivent leur cours.

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