Ile Maurice: Chetan Baboolall interpelle Navin Ramgoolam sur les récentes tensions à travers le pays

Les récents débordements survenus dans plusieurs régions du pays, la crise de l'eau et les mesures prises par les autorités seront au coeur de la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Chetan Baboolall, ce mardi 20 octobre, à l'occasion de la reprise des travaux parlementaires. Cette question sera adressée au Premier ministre, Navin Ramgoolam.

Il s'agira de la deuxième PNQ de Chetan Baboolall depuis son accession au poste de leader de l'opposition. Sa première remontait au 1eᣴ septembre dernier.

Dans sa question, Chetan Baboolall demandera au Premier ministre de faire toute la lumière sur les causes et les circonstances ayant conduit aux troubles qui ont secoué plusieurs régions de Maurice depuis le 9 octobre. Il souhaite notamment obtenir des précisions sur l'implication présumée de réseaux criminels organisés dans ces événements.

Le leader de l'opposition réclamera également des explications sur les mesures prises par le gouvernement et la police pour prévenir les débordements et rétablir le calme. La gestion de la situation sécuritaire sera ainsi au centre des échanges entre les deux hommes.

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Autre volet important de cette PNQ : l'imposition du couvre-feu. Chetan Baboolall demandera au chef du gouvernement de préciser les justifications juridiques et factuelles ayant motivé cette décision, prise dans le contexte des tensions qui ont touché plusieurs localités du pays.

La crise de l'eau figurera également parmi les principales préoccupations soulevées. Le leader de l'opposition souhaitera connaître les actions immédiates entreprises par les autorités pour remédier aux difficultés d'approvisionnement qui affectent une partie de la population.

Enfin, Chetan Baboolall interrogera Navin Ramgoolam sur les initiatives destinées à répondre aux revendications sociales, à restaurer l'ordre public et à rétablir la confiance de la population envers les institutions.

Il demandera aussi quelles dispositions sont prises pour garantir le respect des droits constitutionnels des citoyens dans le cadre des mesures de sécurité mises en place par les autorités.