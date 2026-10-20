Le drame d'Élodie Thomas aura révélé bien davantage que la fragilité d'une vie brutalement éprouvée. Il aura réveillé des démons du passé et mis à nu deux dérives de notre espace public : la solidarité transformée en spectacle politique et la liberté d'expression détournée en permis de désinformer. Les réseaux sociaux amplifient ces dérives, brouillant les frontières entre compassion et récupération, faits établis et propagande.

À Camp-Levieux, la maison des Thomas est devenue le théâtre d'une procession politique. Ministres, élus et politicien(ne)s de tous les étages se sont succédé devant les caméras complices. La solidarité peut être sincère, pudique, fraternelle. Mais lorsque le malheur devient une vitrine, une question s'impose : vient-on soutenir une famille meurtrie ou capitaliser sur son épreuve ? Dans cette compassion sous objectif, l'image du visiteur finit parfois par éclipser la souffrance de ceux qu'il prétend réconforter.

Une autre dérive est plus inquiétante encore : les fausses informations sur l'état de santé d'Élodie, les insinuations de dissimulation et les accusations lancées sans preuves solides. Les responsabilités individuelles devront être établies par les enquêtes, sans confondre critique légitime, erreur, imprudence et incitation délibérée à la violence. La liberté d'expression n'est pas un permis de fabriquer des faits.

Il serait toutefois trop commode de réduire les tensions à quelques publications virales. Le sentiment d'abandon, les discriminations dénoncées, la précarité et la défiance envers les institutions forment un terreau que la désinformation exploite. Ces fractures ne justifient ni la violence ni les manipulations ; elles exigent une réponse politique qui ne se limite pas à invoquer l'ordre public ou à brandir de nouvelles restrictions numériques.

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La rumeur prospère aussi dans les silences institutionnels. Lorsque l'État communique tardivement, livre des informations fragmentaires ou laisse les citoyens assembler eux-mêmes les pièces du puzzle, le vide est aussitôt occupé. Une contre-vérité répétée au bon moment peut acquérir davantage de puissance qu'une vérité publiée trop tard. La responsabilité est partagée : aux citoyens de vérifier, aux plateformes de réagir, aux médias de respecter les faits et la vie privée, aux autorités de parler vite, clairement et preuves à l'appui.

Une exigence supplémentaire s'impose dans le domaine médical : ne jamais transformer la souffrance d'un patient en spectacle politique. La confidentialité et la dignité doivent rester inviolables. Le recours à des moyens exceptionnels ou à une expertise étrangère peut être légitime, mais il doit répondre à des critères cliniques transparents, non à la notoriété d'un malade ou à ses connexions. Maurice doit pouvoir mobiliser rapidement les compétences locales, privées ou étrangères, tout en renforçant ses spécialités déficitaires. La véritable urgence est de garantir à chaque Mauricien les mêmes chances d'accès aux soins, qu'il soit sous les projecteurs ou dans l'anonymat d'une salle d'attente.

La réponse à la désinformation passe aussi par l'éducation aux médias et pseudo-médias, la transparence et une parole publique accessible. Le portail américain America.gov/chat ouvre, à cet égard, une piste intéressante : un assistant numérique multilingue, capable de fournir des réponses officielles sourcées sur les décisions publiques et les services de l'État, pourrait contribuer à rétablir les faits. À condition que les informations soient fiables, actualisées et que les limites du système soient explicites. L'intelligence artificielle ne saurait inventer la transparence que les institutions refusent. Elle peut éclairer, non se substituer à la responsabilité publique. Quand l'information vraie recule, la rumeur avance. Pour la faire reculer, il faut moins de silences, davantage de preuves et un État qui comprenne enfin que la transparence n'est pas une faveur accordée aux citoyens, mais une exigence démocratique. Surtout en temps de crise.