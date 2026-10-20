Congo-Kinshasa: La CNDH lance une mission de contrôle de l'accessibilité des services publics aux personnes vivant avec handicap

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a lancé lundi 19 octobre à Kinshasa une mission de contrôle de l'accessibilité des personnes vivant avec handicap aux services publics sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative vise à promouvoir le respect des droits de cette catégorie de citoyens et à veiller à l'application effective des textes légaux relatifs à leur protection.

Selon la CNDH, cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, ainsi que du décret fixant les modalités pratiques de leur accès aux infrastructures, aux aides techniques et aux autres services sociaux de base en République démocratique du Congo.

L'opération est également conforme aux dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la RDC. À travers cette démarche, la CNDH entend s'assurer qu'aucune personne ne soit exclue ou marginalisée en raison de son handicap.

Dans les prochains jours, des équipes d'enquêteurs seront déployées dans différentes provinces du pays. Elles effectueront des visites dans les bâtiments administratifs, les établissements de santé et les institutions d'enseignement afin d'évaluer leur niveau d'accessibilité.

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L'objectif principal de cette mission est de vérifier si des aménagements adaptés ont effectivement été mis en place pour garantir l'autonomie et la dignité des personnes vivant avec handicap. Les enquêteurs porteront notamment leur attention sur la présence de rampes d'accès, d'ascenseurs adaptés, d'une signalisation appropriée ainsi que de sanitaires accessibles.

À l'issue de cette opération, la CNDH prévoit de produire un rapport détaillé assorti de recommandations. Ce document sera transmis aux autorités compétentes et aux gestionnaires des infrastructures concernées afin de favoriser la mise en conformité des services publics.

La Commission invite par ailleurs les responsables des institutions publiques, les organisations de la société civile ainsi que l'ensemble de la population à collaborer avec ses équipes pour assurer le bon déroulement de cette mission, qu'elle présente comme une démarche citoyenne en faveur de l'inclusion et du respect des droits fondamentaux des personnes vivant avec handicap.