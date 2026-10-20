Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Recrudescence de la diarrhée cholériforme à Ufamandu, plusieurs dizaines de décès signalés

Une recrudescence des cas de diarrhée cholériforme est signalée depuis près de deux semaines dans le groupement d'Ufamandu, situé dans le secteur de Katoyi, au Nord-Kivu. Les autorités locales, la société civile et les sources sanitaires ont rapporté, lundi 19 octobre, que plusieurs personnes ont déjà succombé à cette maladie, tandis que plus d'une centaine d'autres sont touchées dans au moins quatre aires de santé.

D'après les informations recueillies auprès de la société civile locale et corroborées par des autorités administratives du secteur de Katoyi, l'aire de santé de Busiire aurait enregistré 20 décès, celle de Kikoma 15 décès et celle de Biolo 5 décès. À ces chiffres s'ajoutent plusieurs cas de malades recensés dans ces localités ainsi que 14 patients actuellement pris en charge dans l'aire de santé de Mangere. Ces statistiques ne sont pas encore confirmées officiellement par les autorités sanitaires.

Selon les mêmes sources, la majorité des victimes sont des enfants. Les personnes déplacées et retournées, vivant dans des conditions précaires, figurent parmi les catégories les plus exposées à la maladie.

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Les acteurs locaux indiquent également qu'une part importante des décès serait survenue au sein des communautés, les structures sanitaires de la zone étant confrontées à une pénurie de médicaments et d'autres intrants médicaux essentiels pour la prise en charge des malades.

Contacté par Radio Okapi, le médecin-chef de la zone de santé de Katoyi, Dr Justin Safari, confirme avoir été informé de la situation. Il précise toutefois attendre les rapports détaillés des différentes structures sanitaires concernées afin d'établir un bilan précis de l'épidémie.

Face à l'insécurité persistante et aux difficultés d'accès à cette zone, le responsable sanitaire plaide pour l'ouverture d'un couloir humanitaire. Selon lui, une telle mesure permettrait de faciliter le redéploiement du personnel soignant ainsi que l'acheminement de médicaments et d'autres intrants vers les aires de santé affectées.

Les autorités sanitaires et les acteurs communautaires appellent à une intervention rapide afin de limiter la propagation de la maladie et d'éviter une aggravation de la situation humanitaire dans cette partie du Nord-Kivu.