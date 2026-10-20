Congo-Kinshasa: La rentrée scolaire enfin effective à Inongo après près de deux mois de grève

20 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La rentrée scolaire est enfin devenue effective depuis lundi 19 octobre dans les écoles publiques de la ville et du territoire d'Inongo, dans la province du Maï-Ndombe. Les élèves ont repris le chemin de l'école près de deux mois après la date officielle de la rentrée, fixée au 1er septembre. Ce retard était dû à la grève des enseignants, qui réclamaient le paiement d'arriérés de salaires.

Le dénouement de cette crise a été rendu possible grâce aux discussions engagées entre le gouverneur de province et les syndicats des enseignants.

Au terme d'une ronde effectuée dans plusieurs établissements scolaires, le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Justin Iyolo Molapi, s'est déclaré satisfait de la reprise effective des cours. Il a également exhorté les responsables des écoles qui n'avaient pas encore repris les activités à emboîter le pas, estimant que le processus est désormais bien enclenché.

Selon le ministre provincial, cette reprise intervient à la suite du mot d'ordre donné par le gouverneur de province, qui a choisi de privilégier l'encadrement scolaire de la jeunesse et la poursuite normale de l'année académique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après plusieurs semaines d'interruption, le principal défi reste désormais d'assurer la continuité des enseignements dans l'ensemble des établissements concernés et de permettre aux élèves de rattraper le temps perdu dans des conditions d'apprentissage satisfaisantes.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.