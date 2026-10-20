Congo-Kinshasa: La rentrée scolaire enfin effective à Inongo après près de deux mois de grève

La rentrée scolaire est enfin devenue effective depuis lundi 19 octobre dans les écoles publiques de la ville et du territoire d'Inongo, dans la province du Maï-Ndombe. Les élèves ont repris le chemin de l'école près de deux mois après la date officielle de la rentrée, fixée au 1er septembre. Ce retard était dû à la grève des enseignants, qui réclamaient le paiement d'arriérés de salaires.

Le dénouement de cette crise a été rendu possible grâce aux discussions engagées entre le gouverneur de province et les syndicats des enseignants.

Au terme d'une ronde effectuée dans plusieurs établissements scolaires, le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Justin Iyolo Molapi, s'est déclaré satisfait de la reprise effective des cours. Il a également exhorté les responsables des écoles qui n'avaient pas encore repris les activités à emboîter le pas, estimant que le processus est désormais bien enclenché.

Selon le ministre provincial, cette reprise intervient à la suite du mot d'ordre donné par le gouverneur de province, qui a choisi de privilégier l'encadrement scolaire de la jeunesse et la poursuite normale de l'année académique.

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Après plusieurs semaines d'interruption, le principal défi reste désormais d'assurer la continuité des enseignements dans l'ensemble des établissements concernés et de permettre aux élèves de rattraper le temps perdu dans des conditions d'apprentissage satisfaisantes.