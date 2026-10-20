Congo-Kinshasa: Des manifestations des creuseurs artisanaux paralysent plusieurs quartiers de Kolwezi

Les activités socio-économiques ont été fortement perturbées lundi 19 octobre dans plusieurs quartiers de Kolwezi, à la suite d'un mouvement de protestation des creuseurs artisanaux contre une opération de contrôle menée dans les entités de traitement et les comptoirs d'achat des minerais.

Selon des sources locales, les manifestants dénoncent des contrôles qui, à leurs yeux, entravent l'écoulement de leurs produits miniers et pénalisent leurs activités. Cette situation a provoqué un soulèvement ayant entraîné des perturbations dans plusieurs secteurs de la ville.

Les quartiers Luilu, Kasulo, UCK, Tshala, Kanina, Musonoie, Kazembe ainsi que l'axe T17 ont été particulièrement affectés. La circulation a été perturbée et plusieurs commerces ont observé un ralentissement de leurs activités.

D'après les mêmes sources, la tension est montée d'un cran sur l'axe Kasulo-Luilu, où des véhicules ont été caillassés et certains passagers blessés. Des pneus ont également été brûlés sur la Route nationale n°39, tandis que des incidents similaires ont été signalés dans les quartiers Kanina et Musonoie, où des manifestants ont jeté des pierres sur des véhicules et perturbé la circulation routière.

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La situation a également affecté le milieu scolaire. Plusieurs établissements ont libéré leurs élèves de manière anticipée par mesure de précaution. Des élèves en uniforme ont été aperçus courant dans différents quartiers pour regagner leurs domiciles.

Pour disperser les manifestants, la police a fait usage de gaz lacrymogènes, selon des témoins.

Quelques blessés ont été signalés, mais aucun bilan officiel n'était disponible au moment de la rédaction de cet article.

Cette contestation soulève des interrogations sur les conséquences des opérations de contrôle pour les exploitants miniers artisanaux ainsi que sur les mesures susceptibles d'être mises en place afin de permettre la poursuite de leurs activités dans un cadre réglementé.

Radio Okapi a tenté en vain de joindre les autorités de la ville de Kolwezi pour recueillir leurs réactions.