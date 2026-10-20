Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - La HABG engage la révision du dispositif juridique national à Grand-Bassam

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) a ouvert, ce lundi 19 octobre 2026 à Grand-Bassam, un atelier de révision et d'élaboration des textes relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Prévue jusqu'au 23 octobre, cette rencontre vise à moderniser le cadre juridique national pour renforcer son efficacité.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Maître Assi Emmanuel, membre du Conseil de la HABG, représentant le Président de l'institution, Zoro Bi Ballo Épiphane. Elle a été marquée par le mot de bienvenue du Secrétaire général et le discours d'ouverture du représentant du Président.

Dans son allocution de bienvenue, le Secrétaire général Oumar Doh Diamouténé a salué la mobilisation de l'expertise interne autour de cette réforme. Il a rappelé que l'expérience acquise dans l'application des textes adoptés depuis 2013 a mis en évidence des insuffisances qu'il convient de corriger. Il a invité les participants à faire preuve d'ouverture, de rigueur technique et d'engagement pour proposer des instruments mieux adaptés aux réalités nationales.

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Prenant la parole au nom du Président de la HABG, Maître Assi Emmanuel a souligné que la lutte contre la corruption constitue un enjeu majeur pour la consolidation de l'État de droit, la transparence dans la gestion publique, la préservation des ressources et le renforcement de la confiance des citoyens dans les institutions.

Tout en saluant les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire, le représentant du Président a relevé la nécessité d'adapter en permanence le dispositif national aux nouvelles formes de criminalité et à l'évolution des standards internationaux. Il a notamment évoqué les insuffisances de certains textes et l'absence de dispositions d'application, susceptibles de limiter l'efficacité des mécanismes de prévention, de détection et de répression.

Pour Maître Assi Emmanuel, les travaux doivent ainsi dépasser les seuls ajustements techniques et contribuer à la construction d'un environnement institutionnel plus transparent, responsable et résilient. Il a appelé chaque participant à mettre son expérience et sa connaissance des réalités opérationnelles au service de propositions concrètes, avant de déclarer officiellement l'atelier ouvert.

Durant cinq jours, les participants examineront les textes existants et prépareront des avant-projets de textes modificatifs, notamment ceux des deux ordonnances du 20 septembre 2013 constituant le socle du dispositif national anticorruption.

Les travaux prévoient également l'élaboration de cinq nouveaux avant-projets de décrets portant sur les déclarations de patrimoine, la transparence des relations entre l'administration et le public, la prévention de la corruption dans les entreprises privées, les mesures incombant à la société civile, aux partis politiques et aux médias, ainsi que le régime juridique des cadeaux dans l'administration publique.

À travers cette initiative, la HABG entend consolider les acquis et proposer un cadre juridique plus cohérent, conforme aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire et capable de répondre aux défis actuels de la lutte contre la corruption.