Madagascar: Rentrée parlementaire - Ouverture de la session ordinaire à Tsimbazaza

La session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre aujourd'hui dans un contexte politique marqué par plusieurs dossiers sensibles et des rapports de force en recomposition.

Les réformes électorales, le possible retour du projet de loi sur la cybercriminalité et la création de nouvelles structures dédiées aux jeunes figurent parmi les principaux enjeux de cette rentrée parlementaire. En l'absence d'un Sénat opérationnel, Tsimbazaza se retrouve plus que jamais au centre du jeu institutionnel. La rentrée parlementaire ne s'annonce pas de tout repos. Sur le terrain politique, la nouvelle plateforme entend notamment faire entendre sa voix au sein de l'hémicycle.

Baptisée VFM, cette formation rassemble d'anciens membres de l'IRMAR, la plateforme associée à Andry Rajoelina. Ses membres ont déjà entrepris de sillonner plusieurs districts, affichant leur volonté de consolider leur implantation et de mobiliser leurs bases. Reste à savoir quelle sera leur capacité à traduire cette présence sur le terrain en influence parlementaire.

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Au-delà de ces mouvements politiques, les députés devront se pencher sur des dossiers susceptibles de peser sur la suite de la transition et sur la préparation des prochaines échéances électorales. Les réformes électorales constituent l'un des principaux rendez-vous de cette session. Leur adoption à l'Assemblée nationale est attendue, selon le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Thierry Rakotonarivo. Lors d'une rencontre avec la presse la semaine dernière, celui-ci a indiqué que les textes relatifs aux élections devraient être adoptés au cours de cette session ordinaire.

Cette perspective intervient après le dialogue politique initié en septembre dernier par le chef de l'État, Michael Randrianirina. Les consultations organisées avec les acteurs politiques visaient à examiner les réformes nécessaires pour faire évoluer le cadre électoral. Les partenaires étrangers ont également suivi ces échanges, témoignant de l'attention portée au processus de refondation institutionnelle et à la préparation des élections.

Le calendrier annoncé par le président de la CENI place ainsi les députés devant une responsabilité importante. L'examen des textes devra permettre de déterminer les orientations retenues pour les prochaines consultations électorales. L'autre sujet susceptible de revenir sur la table des députés est la réforme de la loi sur la cybercriminalité. Initié par les ministères de la Justice et des Télécommunications, le projet de loi avait été écarté lors des sessions extraordinaires d'août et de septembre derniers, après une vague de polémiques et de réactions sur les réseaux sociaux.

Le texte avait alors été relégué au second plan, dans un contexte marqué par les critiques suscitées par les dispositions envisagées. Son absence des débats avait laissé en suspens la question de la poursuite de cette réforme. Cette session ordinaire pourrait offrir au gouvernement l'occasion de remettre le dossier sur les rails. Un éventuel retour du projet raviverait inévitablement le débat sur l'encadrement des activités numériques et les limites à fixer dans un espace où les réactions publiques peuvent rapidement prendre de l'ampleur. Pour l'heure, l'incertitude demeure quant aux intentions du gouvernement.

La mise en place de nouvelles structures destinées aux jeunes, annoncée par Michael Randrianirina, constitue un autre dossier attendu. Leur concrétisation pourrait passer par l'Assemblée nationale, selon les modalités législatives et institutionnelles qui seront retenues. Reste à connaître le contenu précis des dispositifs envisagés, leur organisation et les moyens qui leur seront consacrés. Les députés pourraient ainsi être appelés à examiner les bases juridiques nécessaires à leur mise en place.