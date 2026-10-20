Madagascar: Ambohidrapeto - Mort suspecte d'un général de l'armée retraité, sa fille placée en garde à vue

Une altercation familiale a précédé la mort suspecte d'un général de l'armée à la retraite, âgé de 65 ans, dans la soirée du 18 octobre 2026, à Avaratsena, commune d'Ambohidrapeto, district d'Antananarivo Atsimondrano. Sa fille, âgée de 37 ans, a été interpellée par les gendarmes, tandis que les circonstances exactes du décès restent à établir.

Selon les premiers témoignages recueillis, la fille serait rentrée au domicile familial en état d'ébriété. Elle aurait alors semé le désordre, détérioré des objets dans la maison et appelé ses parents en criant. Elle aurait également menacé de tuer l'un d'eux. Informé de la situation, son père serait sorti dans la cour pour tenter de la raisonner et de calmer les tensions. Mais la discussion se serait prolongée sans que la jeune femme ne se calme. Face à la tournure des événements, une personne présente aurait été envoyée pour alerter la gendarmerie.

C'est pendant cette attente que le sexagénaire se serait soudainement effondré. Les personnes présentes auraient constaté qu'il ne donnait plus signe de vie, avant de le transporter rapidement à l'hôpital militaire de Soavinandriana. En voyant son mari s'écrouler, son épouse se serait précipitée à ses côtés, pensant qu'il avait simplement perdu connaissance. Elle aurait alors été repoussée par sa fille et serait tombée au sol, se blessant au poignet, avec une suspicion de luxation.

La fille interpellée. Alertés des faits, les gendarmes de la brigade territoriale d'Itaosy se sont rendus au domicile familial. L'épouse du défunt, toujours sur place, a ensuite été conduite à l'hôpital militaire de Soavinandriana pour recevoir des soins. Les enquêteurs ont également recueilli les premières informations auprès du personnel médical. Selon les premières indications des médecins, un arrêt cardiaque pourrait expliquer le décès. Toutefois, cette hypothèse reste à confirmer et la cause exacte de la mort n'est pas encore établie.

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Des examens médicaux complémentaires sont envisagés pour déterminer les circonstances précises du décès. Compte tenu de l'altercation ayant précédé la mort et des déclarations des témoins, les gendarmes ont interpellé la fille du défunt. Elle a été placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée par la brigade territoriale d'Itaosy. Les investigations se poursuivent afin de reconstituer précisément le déroulement des événements et d'établir les éventuelles responsabilités.