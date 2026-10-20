Madagascar/Japon - De nouveaux investissements en perspective

L'extension du port de Toamasina, les infrastructures routières et le financement des entreprises étaient au cœur des discussions entre Madagascar et la JICA à Bangkok. Plusieurs projets structurants pourraient prochainement franchir de nouvelles étapes décisives.

Le partenariat entre Madagascar et le Japon pourrait connaître de nouvelles avancées dans les prochains mois. Une rencontre bilatérale s'est tenue le 16 octobre dernier à Bangkok, en marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, entre la délégation malgache conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, et les responsables de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), représentée notamment par Shunei Shinohara, directeur général adjoint du département Afrique. Les discussions ont permis de faire le point sur l'avancement des projets soutenus par le Japon et d'examiner les perspectives de nouveaux investissements.

Parmi les dossiers prioritaires figure l'extension du port de Toamasina, infrastructure stratégique pour le commerce extérieur et la compétitivité de l'économie malgache. La JICA a confirmé l'achèvement de la mission d'évaluation relative au financement additionnel du projet. Les procédures suivent désormais leur cours, avec une signature envisagée en novembre prochain. Cette nouvelle étape revêt une importance particulière pour Madagascar, dont le développement économique dépend notamment de la modernisation de ses infrastructures logistiques et de l'amélioration des échanges commerciaux.

Les infrastructures et l'agriculture parmi les priorités

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La coopération japonaise ne se limite toutefois pas au secteur portuaire. La JICA a également évoqué plusieurs projets en préparation, notamment dans les infrastructures routières et l'irrigation. Un projet routier concernant le corridor Antananarivo-Toamasina figure parmi les initiatives à l'étude. L'amélioration de cet axe constitue un enjeu majeur pour la circulation des marchandises et le renforcement des échanges économiques. Les discussions ont également porté sur les perspectives d'aménagement de pôles de développement économique, en tirant parti de la position géographique stratégique de Madagascar entre l'Afrique, l'océan Indien et l'Asie.

Le ministre de l'Économie et des Finances a notamment mis l'accent sur la nécessité d'attirer davantage d'investissements productifs, en s'inspirant des expériences de développement industriel des pays asiatiques. L'objectif est de favoriser des activités génératrices de valeur ajoutée et d'emplois, tout en améliorant les conditions nécessaires à l'implantation des entreprises.

Nouveau mécanisme pour les entreprises

Autre perspective importante : la mise en place éventuelle d'un dispositif de prêts en deux étapes, ou « two-step loan », destiné à faciliter l'accès au financement des petites entreprises. Ce mécanisme pourrait mobiliser des banques locales, avec un accompagnement du Fonds national pour le développement industriel (FNDI). La Direction générale du Trésor sera également associée aux discussions techniques. Une mission de la JICA est annoncée à Antananarivo afin d'approfondir cette piste de coopération. Les deux parties entendent ainsi poursuivre leurs échanges pour transformer les projets identifiés en réalisations concrètes, au bénéfice du développement économique de Madagascar.