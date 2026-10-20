Madagascar: Projet PACFC - Lancement bientôt de la phase 3

20 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R

Des résultats probants ont été enregistrés lors de la mise en oeuvre du projet d'Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC) durant ses deux premières phases.

Afin de consolider les acquis en matière d'infrastructures routières, d'interconnexion régionale et d'intégration économique, les parties prenantes lanceront bientôt la troisième phase de ce projet placé sous la tutelle du ministère des Travaux publics et financé par la Banque africaine de développement. Il s'agit notamment d'un programme de développement multiphase d'infrastructures qui s'étend aux secteurs du commerce, de l'industrie, de la douane, des ports et des frontières.

L'objectif consiste à contribuer à l'intégration économique et sociale de la partie sud de Madagascar en désenclavant les régions Anosy, Atsimo-Andrefana, Atsimo-Atsinanana et Menabe, grâce à l'ouverture et à l'opérationnalisation des corridors de transport vers le reste du pays et du continent africain.

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Le renforcement des procédures et des processus de facilitation du commerce entre les ports de Toliara et de Beira, au Mozambique, n'est pas en reste. Dans sa troisième phase, le projet prévoit également la poursuite du bitumage de la RN12A reliant Taolagnaro à Vangaindrano, ainsi que la connexion aux ports stratégiques pour faciliter les exportations des produits locaux. Enfin, la digitalisation des procédures douanières et logistiques, de même que l'appui aux PME et aux filières locales, y seront également priorisés.

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