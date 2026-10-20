Madagascar: Aïna, Enfance & Avenir - Deux décennies d'engagement auprès de la jeunesse vulnérable

20 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Une cérémonie solennelle s'est tenue le 17 octobre 2026 au Village Aïna, à Antanandrano, marquant le vingtième anniversaire d'une aventure humaine dédiée aux enfants vulnérables de Madagascar.

Fondée en 2005 par Isabelle Boursier et Nataly Charbonnier, l'association présente un bilan particulièrement satisfaisant. En vingt ans, la structure a accueilli plus de 150 enfants et jeunes orphelins, assurant un encadrement continu et un taux de réussite scolaire impressionnant oscillant entre 85 % et 90 %. Grâce à l'orphelinat de Malaza et au Village Aïna, plus de 700 bénéficiaires directs et 1 000 familles reçoivent un soutien régulier. Le réseau intègre des écoles maternelles solidaires au profit de 250 enfants par an, ainsi que des centres de formation professionnelle en cuisine, agriculture, couture et éducation préscolaire.

Perspectives. Soutenue par de grands partenaires et par son parrain Laurent Voulzy, l'organisation fixe désormais le cap sur de nouveaux projets ambitieux. Les perspectives d'avenir prévoient l'ouverture d'un internat dédié aux jeunes issus des provinces éloignées, le lancement de modules en boulangerie-pâtisserie, le développement de filières adaptées au marché du travail et le renforcement des antennes en France et à La Réunion. Un travail exemplaire, salué par l'ensemble de la communauté, qui promet de poursuivre durablement sa mission auprès de la jeunesse malgache.

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