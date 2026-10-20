Angola: Les zones de conservation environnementale couvrent 16 % du territoire du pays

Luanda — La superficie couverte par les zones de conservation de l'environnement en Angola est passée de 12 % à 16 % entre 2011 et 2026, grâce aux efforts continus de protection des écosystèmes, a déclaré à Erevan (Arménie) la ministre angolaise de l'Environnement, Ana Paula Pereira.

Lors de son intervention samedi dernier (17) lors du Sommet des dirigeants sur la biodiversité (COP17), la ministre a souligné le rétablissement de l'hippotrague noir géant (Palanca-Negra-Gigante, en portugais), une espèce qui était au bord de l'extinction et qui compte aujourd'hui environ 430 individus recensés.

Selon un communiqué de presse du ministère de l'Environnement, transmis ce lundi à l'ANGOP, ces animaux sont répartis entre la Réserve intégrale de Luando (230) et le Parc national de Cangandala (200).

Elle a souligné que l'augmentation des populations d'éléphants et la réactivation des corridors migratoires sont des facteurs susceptibles d'intensifier les conflits entre les êtres humains et la faune sauvage, avec un impact direct sur la sécurité et les moyens de subsistance des communautés locales.

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La ministre a réaffirmé l'alignement de l'Angola sur le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, notamment en ce qui concerne l'objectif de protéger 30 % des terres et des mers d'ici 2030.

Dans ce contexte, elle a révélé que des travaux préparatoires sont en cours en vue de la création de la première zone de conservation marine du pays.

Dans le cadre de la coopération régionale et transfrontalière, Ana Paula Pereira a réaffirmé l'engagement de l'Angola envers des initiatives communes telles que Kavango-Zambeze (KAZA), Iona-Skeleton et Maiombe, soulignant que la protection de la nature exige des solutions partagées.

Lors de la table ronde intitulée « Préserver la nature pour la paix, la sécurité et le développement », la ministre a déclaré que la consolidation de la paix et de la sécurité dans le pays a favorisé la croissance des populations d'espèces telles que l'hippotrague noir géant et l'éléphant de savane.

Ana Paula Pereira a indiqué que le nombre d'éléphants de savane sur le territoire national a connu une augmentation significative, passant de 3 500 à plus de 15 000 individus.

Elle a également souligné que le Système national des aires de conservation s'est élargi, passant de six à neuf parcs nationaux en 2011, et compte aujourd'hui 16 aires protégées.

La ministre a précisé que l'objectif stratégique du pays est de placer 17 % de son territoire sous un régime de conservation environnementale.

Afin de renforcer la sécurité environnementale et la lutte contre le braconnage, les effectifs dédiés à la surveillance et au contrôle des aires de conservation ont été portés de 100 à 600 agents.

Enfin, elle a identifié la déforestation, les feux de brousse incontrôlés, l'exploitation illégale des ressources, le braconnage, l'expansion agricole non planifiée ainsi que les graves impacts du changement climatique -- particulièrement dans la région sud et les zones semi-arides -- comme étant les principaux défis actuels du pays.