Angola: Appel à des statistiques fiables pour garantir une gestion équilibrée des ressources

Ondjiva — L'économiste Francisco Gungui a plaidé, ce mardi dans la province de Cunene, pour la nécessité de disposer de statistiques démographiques fiables permettant au gouvernement une gestion équilibrée et une répartition transparente des richesses nationales.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP à l'occasion de la Journée mondiale de la statistique, célébrée le 20 octobre, l'économiste a déclaré que des données réelles permettent de comprendre la taille et la dynamique de la population, facilitant ainsi la planification stratégique.

Selon Francisco Gungui, les politiques publiques devraient être élaborées sur la base de données fiables afin que les responsables de leur mise en oeuvre puissent identifier les principaux besoins socio-économiques de la population et lutter contre les inégalités sociales.

Il a expliqué que, lors de l'élaboration des budgets annuels, les gouvernements cherchent à mettre en oeuvre des programmes concrets dans les domaines de l'éducation, de la santé, des transports, de l'assainissement de base et du logement, en tenant compte du nombre d'habitants.

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L'économiste a rappelé que l'Angola a réalisé le Recensement général de la population et de l'habitat en 2024, compte tenu de l'importance d'une répartition plus juste et plus équilibrée des richesses nationales.

« Grâce à ce processus, le gouvernement connaît le nombre d'habitants, leurs conditions de vie, ainsi que les besoins de chaque région du pays », a-t-il souligné.

Francisco Gungui a insisté sur le fait que cette journée devrait être l'occasion de reconnaître l'importance des données statistiques pour le développement des sociétés et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

La Journée mondiale de la statistique a été instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies et célébrée pour la première fois en 2010, avec la participation de plus de 130 États membres et d'une quarantaine d'organisations et d'entités internationales.

Après cette première célébration, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé que cet événement serait commémoré tous les cinq ans.

Cette journée vise à reconnaître l'importance et la contribution des statistiques, en réaffirmant le rôle des études statistiques dans la production de connaissances et le développement de la société.