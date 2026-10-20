Angola: Les exportations de la Namibie vers le pays augmentent de 3,49 millions de dollars

Luanda — Les exportations de la Namibie vers l'Angola se sont élevées à 31,59 millions de dollars namibiens en 2025, contre environ 28,10 millions enregistrés dans le sens inverse, ce qui représente une augmentation de 3,49 millions de dollars par rapport à 2024.

Ces chiffres ont été communiqués ce lundi à Luanda par la directrice exécutive par intérim du Conseil namibien pour la promotion et le développement des investissements (NIPDB), Julia Muetudhana, lors d'un forum d'affaires Angola-Namibie organisé dans le cadre de la visite de la chef de l'État namibienne dans le pays.

À cette occasion, elle a souligné que les produits raffinés constituaient la part la plus importante des exportations namibiennes vers l'Angola (64 %), suivis par les produits agricoles, l'huile végétale, les produits d'origine animale et les machines, entre autres.

Selon la responsable, ces chiffres témoignent d'une évolution positive de la balance commerciale entre les deux pays ; elle a toutefois reconnu qu'il existe une marge d'amélioration, compte tenu des relations historiques unissant les deux peuples.

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En présentant le panorama et les opportunités d'investissement dans son pays, elle a mis en avant le fait que la Namibie se concentre sur le développement de son portefeuille économique, en ciblant d'autres secteurs tels que l'énergie, les transports et la logistique, les services, le tourisme, l'électronique et l'industrie minière.

Dans le secteur de l'énergie, Julia Muetudhana a fait mention du projet hydroélectrique binational de Baynes, dont le budget est estimé à 1,54 milliard de dollars.

Situé sur le fleuve Cunene, sur le tronçon frontalier entre les deux pays, ce projet -- qui sera financé à parts égales (50 % par chaque pays) -- prévoit une puissance installée de 860 mégawatts (MW), soit 430 MW pour chaque État.

Elle a souligné que la Namibie ambitionne de devenir un pôle logistique régional, grâce à ses infrastructures de qualité, tant au niveau régional qu'international.

Le Forum d'affaires Angola-Namibie se tient sous le thème : « Stimuler l'industrialisation régionale, l'investissement et la croissance durable par le biais de partenariats stratégiques ».

L'événement comprend des panels consacrés aux thèmes suivants : « Construire des chaînes de valeur alimentaires et agro-industrielles entre la Namibie et l'Angola » et « Tirer parti de la logistique, des transports, de l'énergie et des corridors commerciaux pour accélérer les échanges et les investissements entre la Namibie et l'Angola ».

La séance de clôture sera présidée par la Présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, et par le ministre d'État angolais chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

