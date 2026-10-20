Angola: Huíla - Débat autour des impacts de l'exploitation des ressources naturelles

Lubango — La province de Huíla accueillera une conférence régionale du Sud les 22 et 23 de ce mois afin d'examiner les impacts de l'exploitation des ressources naturelles, avec une centaine de participants issus de différents secteurs de la société.

Sous le thème « Les ressources naturelles, une bénédiction pour tous », l'événement se tiendra à Lubango, à l'initiative de la Plateforme de la société civile Tchota-Angola, en collaboration avec Action pour le développement rural et l'environnement (ADRA).

La conférence vise à promouvoir le dialogue sur la gestion des ressources naturelles, en accordant une attention particulière aux droits des communautés affectées par les activités extractives et à la nécessité d'une exploitation responsable et durable, selon une note parvenue ce mardi à l'ANGOP.

La rencontre réunira des représentants de la société civile, des organisations religieuses, des institutions gouvernementales, des autorités traditionnelles, des enseignants, des chercheurs, des entreprises, des coopératives, des partis politiques, des jeunes, des femmes, des journalistes et des militants.

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Lors des ateliers, les participants analyseront l'impact social, économique et environnemental des activités extractives, ainsi que les enjeux liés à la protection des droits humains, à la participation communautaire à la prise de décision et à la transparence dans la gestion des ressources naturelles.

La répartition des bénéfices issus de l'exploitation et l'identification d'alternatives pour une utilisation durable des ressources figurent également à l'ordre du jour.

Selon le document, malgré le potentiel des ressources minérales et naturelles pour stimuler le développement économique et social de l'Angola, les communautés vivant dans les zones d'exploitation sont confrontées à des défis liés à la dégradation de l'environnement, à la pression sur leurs moyens de subsistance, aux inégalités économiques et aux difficultés d'accès aux services essentiels.

Dans ce contexte, la conférence offrira un espace de dialogue entre les communautés, les organisations de la société civile, les autorités publiques, le secteur privé et le monde universitaire, afin d'identifier les défis et les opportunités en matière de gouvernance des ressources naturelles.

L'ordre du jour comprend également la présentation et la discussion des résultats préliminaires de l'Étude sur la perception par les citoyens des impacts des industries extractives en Angola.

Le partage des meilleures pratiques, le renforcement de la coopération entre les différents acteurs et la formulation de recommandations pour les politiques publiques et les actions de plaidoyer figurent parmi les résultats attendus.

Créée en 2016 par des organisations de la société civile et des organisations ecclésiastiques, la Plateforme Tchota-Angola encourage le dialogue et la participation citoyenne sur les questions d'intérêt public.