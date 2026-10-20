Madagascar: Commerce informel - Les clients sensibilisés à l'achat dans les marchés formels

20 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Les marchands de rue, ambulants ou non, continuent d'occuper les trottoirs et les chaussées d'Antananarivo. En restant dans les rues, ils y trouvent leur compte, car les clients sont au rendez-vous. La persistance du phénomène des marchands informels entretient la situation d'anarchie dans la capitale en matière de circulation et de mobilité urbaine.

Motivés par les prix attractifs proposés par les marchands de rue, les clients habitués aux achats en bord de rue estiment faire de meilleures affaires en achetant dans la rue plutôt que dans les magasins, lesquels affichent des prix bien supérieurs. Une situation qui n'a rien de surprenant, dans la mesure où les marchands de rue n'ont quasiment aucune charge, hormis les tickets journaliers payés auprès des agents municipaux, contrairement aux magasins, qui doivent s'acquitter d'impôts, de loyers, de frais d'électricité et autres.

La municipalité sensibilise ainsi le public en matière de comportement d'achat, en encourageant l'achat en boutique et dans les marchés formels au lieu de faire perdurer l'informel et ses inconvénients sur l'ordre et la mobilité à Antananarivo. Les marchands de rue sont également encouragés à rejoindre le secteur formel en intégrant les marchés.

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