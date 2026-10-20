Madagascar: Rallye - Mathieu Andrianjafy quitte le volant !

Coup dur pour le rallye malgache ! Mathieu Andrianjafy a décidé, de son plein gré, de ne pas prendre part au prochain rallye. Une lourde perte pour cette discipline, qui comptait sur ce pilote d'exception pour lui donner un éclat particulier.

Sa décision est avant tout motivée par l'amateurisme flagrant des organisateurs, marqué par des changements de dernière minute ou, pire encore, des annulations tout aussi incompréhensibles. Bref, des dysfonctionnements à répétition qu'il avoue avoir du mal à accepter.

Celui que l'on surnomme « Zaza Maditra » a tout donné pour le rallye malgache, avec, à la clé, de nombreux titres de champion national (2007, 2013, 2022, 2023, 2024 et 2025), notamment au volant de sa Subaru Impreza.

Ses duels avec les frères Rasoamaromaka tenaient le public en haleine. Car Mathieu, bien que moins bien armé que ses adversaires, ne s'avouait jamais vaincu. Ses affrontements avec Mika et Faniry constituaient souvent les temps forts des courses, parfois pimentées par les coups d'éclat de Tahiana Razafinjoelina ou du jeune Rabekoto.

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Bref, autant de moments magiques que l'on aimerait revivre. Mais, en l'absence de ces trois pilotes de renom, on comprend aisément l'amertume de Mathieu Andrianjafy, qui a besoin d'une opposition de taille pour exprimer pleinement son talent.

Et c'est bien dommage, voire dommageable, pour une discipline qui semble avoir perdu une grande partie de son attrait.